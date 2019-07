Katasztrofális adatok: romba dől Európa egyik legerősebb országának autógyártása

Utóbbi állításunkat erősíti a legfrissebb statisztika is, a BBC beszámolója szerint a brit autógyártók és -kereskedők szövetsége (SMMT) csütörtökön azt közölte, hogy az új járműipari beruházások összege 90 millió fontra (durván 32 milliárd forint) zuhant 2019 első hat hónapjában.

Az SMMT egyben közölte azt is, hogy az év első hat hónapjában 666 521 autót gyártottak Nagy-Britanniában, szemben a 2018 azonos időszakában előállított 834 573 darabbal.





Az autógyártók által alkalmazott Just-In-Time gyártási elv, stratégia

És a termékek után fizetendő vámok



Az első ponttal kapcsolatban el kell mondani, hogy a gyártáshoz szükséges alkatrészek jelentős részét külföldről, elsősorban Európából szerzik be az autógyártók, hogy aztán azok felhasználásával összeszerelhessék kész járműveiket. A Just-In-Time gyártásszervezési és készletgazdálkodási stratégia szellemében viszont csak rövid időre elegendő alkatrészt tárolnak a gyáraik területén annak érdekében, hogy jelentős költségeket takarítsanak meg. Ez a rendszer fenntartható, hiszen az Európai Unió vámuniója biztosítja az áruk akadálymentes és folyamatos áramlását. Abban az esetben viszont, ha britek megállapodás nélkül zuhannak majd ki az Európai Unióból és ennek következtében minden egyes tételt el kell vámolni, az imént bemutatott rendszer azonnal össze fog omlani.



Megállapodás nélkül igazi katasztrófát jelentene az autógyártók számára az is, hogy a Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti kereskedelmet automatikusan a Világkereskedelmi Szervezet szabályai határoznák meg. A WTO általános szabályzata alapján az EU - ha nem születik kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás Londonnal - a brit EU-tagság megszűnése után külső országként kezelné Nagy-Britanniát, és ebben az esetben a járműalkatrészekre 4,5 százalékos, a Nagy-Britanniából érkező autóimportra 10 százalékos vámot vetne ki.



A kétoldalú megállapodás elmaradása és a WTO-szabályrendszer alapján folytatódó kereskedelem valószínűsíthető súlyos veszteségeire egyébként a brit járműipar számos vállalata és képviseleti szervezete mellett a londoni parlament szakbizottsága is felhívta már a kormány figyelmét. Az alsóház üzleti, energiaügyi és iparstratégiai bizottságának (BEIS) 2018-ban összeállított 36 oldalas tanulmánya szerint e Brexit-forgatókönyv esetén 19 százalékkal csökkenne az EU-piacra irányuló éves brit autóexport. A bizottság által idézett, különböző módszerekkel elvégzett iparági számítások szerint a vámakadályok megjelenésével a brit autóipar 4,5 milliárd és 7,9 milliárd font (durván 1606-2820 milliárd forint) közötti éves exportbevételtől esne el.



Már tavaly is nagy volt a baj





Márciusban részletes elemzésünkben írtunk arról, hogy a britek fejest ugrottak az ismeretlenbe 2016. június 23-án, amikor a Nagy-Britannia EU-tagságáról szóló népszavazás a kilépést támogató tábor győzelmével zárult. A döntés azonnal hatalmas bizonytalanságot eredményezett a nagyvállalatok és a gazdasági döntéshozók körében és bátran kijelenthetjük, az elmúlt évek végeláthatatlan tárgyalási sorozatai ellenére sem tisztult a kép. Nincs olyan ember ma, aki képes lenne megmondani, hogy a britek mikor és milyen feltételekkel hajthatják végre a kilépést, ha egyáltalán sor kerül rá valaha. A bel- és külpolitikai csatározások, az egyéni érdekek egymásnak feszülése komoly károkat okozhatnak a szigetország gazdaságának, de van egy terület, ahol a puszta bizonytalanság is elég volt a katasztrófához: a legendás brit autógyártás gyakorlatilag összeomlik a Brexit súlya alatt.Nyugodtan mondhatjuk, ez drámai visszaesés, 2018 azonos időszakában a járműipari beruházások értéke ugyanis még 347 millió font (durván 124 milliárd forint) volt.Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a szintén látványos visszaesésben az is szerepet játszott, hogy több autógyártó előrébb hozta a szokásos nyári leállását. Ettől függetlenül igaz az, hogy zsinórban 13 hónapja csökken a legyártott autók száma a szigetországban.A fenti nagyon komor képet némileg árnyalja, hogy a Jaguar Land Rover július elején bejelentette, részben és teljesen elektromos meghajtású modelleket fog gyártani majd castle bromwich-i gyárában. Az 1 milliárd fontból (durván 357 milliárd forint) megvalósuló beruházás segítségével több ezer munkahelyet őrizhetnek meg Nagy-Britanniában.A brit autógyártók- és kereskedők szövetsége által korábban közzétett éves beszámolójából kiderült, hogy ötéves mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott személyautók száma tavaly - írtuk korábban. Ezzel párhuzamosan a brit autóipari beruházások értéke pedig csaknem a felével esett vissza, egyértelműen a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok miatt. A szervezet adatai szerint 2018-ban nem egészen 1,52 millió autót gyártottak Nagy-Britanniában, 9,1 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben. Az új autóipari beruházások értéke pedig 588,6 millió font (durván 210 milliárd forint) volt, 46,5 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben.