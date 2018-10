Kezdődik Berlinben a dízelautók kitiltása

A tartományi rangú város vezetésének 11 útszakaszról kötelezően ki kell tiltania az Euro 6-osnál régebbi besorolású dízelmotorral működő autókat és egyéb járműveket, további 15 útszakasznál pedig meg kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a tiltás a nitrogén-oxidra vonatkozó légköbméterenkénti 40 milligrammos határérték betartásához.Ezért legkésőbb 2019. március 31-ig át kell dolgozni a levegőtisztasági munkatervet, majd legkorábban kettő, legkésőbb pedig három hónap múlva be kell vezetni az új szabályokat - áll a berlini tartományi közigazgatási bíróság közleményében, amelynek alapján 2019 májusának és júniusának vége között kezdhetik el kitiltani a régebbi dízelautókat.Az útszakaszok többsége a város központjában van, köztük a legforgalmasabb belvárosi főutak között számon tartott Leipziger Strassén, és az egyik leghíresebb berlini bevásárlóutcán, a Friedrichstrassén.A bíróság a Deutsche Umwelthilfe (DUH) nevű környezetvédő civil szervezet által indított eljárásban rendelte el a dízelautók használatának korlátozását. A döntés nem jogerős, a városvezetés a tartományi közigazgatási felsőbíróságnál fellebbezhet ellene.Berlinben mintegy 220 ezer olyan dízelautót tartanak forgalomban, amely Euro 6-osnál alacsonyabb környezetvédelmi besorolású motorral működik. Ezeken kívül az Euro 6-osnál alacsonyabb besorolású motorral üzemelő haszongépjárművekre és a nem Berlinben forgalomba helyezett gépkocsikra is vonatkozna a használati korlátozás.A DUH több mint egy tucat német nagyvárosban igyekszik elérni a korlátozást, arra hivatkozva, hogy a főleg a dízelmotorok üzemelése révén keletkező nitrogén-oxid-szennyezés meghaladja a levegőminőségi előírásokban rögzített határértéket. Tevékenysége révén a szövetségi közigazgatási bíróság az idén februárban kimondta, hogy az önkormányzatok korlátozhatják a dízelüzemű járművek használatát azzal a céllal, hogy a település levegőjének minősége megfeleljen az európai uniós előírásoknak.Időközben Hamburgban két útszakaszról kitiltották a régebbi dízelüzemű járműveket, Stuttgartban és Frankfurtban pedig jövőre vezetnek be korlátozást. A folyamat több millió tulajdonost érinthet Németországban, járműveik értéke a használat korlátozásának lehetősége miatt csökkenhet.A szövetségi kormány a használat korlátozásának elkerülésével igyekszik megoldani a dízelválság néven elhíresült ügyet. Október elején meghirdetett terve szerint a német gyártmányú, Euro 4-es és Euro 5-ös környezetvédelmi besorolású dízelautók tulajdonosai kedvezményes áron új autót vásárolhatnak. Az Euro 5-ös osztályba tartozó kocsik tulajdonosai az átalakítást is választhatják, ha a jármű alkalmas az úgynevezett SCR-rendszerű katalizátor beépítésére.A program egyelőre a leginkább szennyezett levegőjű 14 településre és környékére vonatkozik, Berlin nincs közöttük.A német kormány a dízel-légszennyezés mérséklésére a napokban bemutatott intézkedési tervében arra igyekszik rávenni az autógyárakat, hogy ösztönzőkkel támogassák a tulajdonosokat a régi dízelautók újra cserélésében, illetve utólagos műszaki átalakításában.A dízelbotrányt a Volkswagen 2015-es beismerése robbantotta ki, miszerint manipulálták az emissziós értékeket az Egyesült Államokban dízelautók károsanyag-kibocsátó tesztjén. Az ezt követő vizsgálatok derítettek fényt arra, hogy a legtöbb gyártó dízeles modelljei szintén meghaladják az előírt kibocsátási határértékeket.