Kiderült: visszafelé sült el a Volkswagen húzása a dízelbotrány kezelésére

A német autóvásárlók dízellel szembeni egyre erősödő kételyeit a Volkswagen konszern eladásainak alakulásában látja bizonyítottnak Ferdinand Dudenhöffer egyetemi professzor, a CAR-Center vezetője. A Volkswagen ugyanis reklámjaiban minden más autógyártónál nagyobb hangsúlyt helyezett az elöregedett dízelautók csereprémiumára. A konszern a múlt héten csütörtökön jelentette be a csereprémium-program határidejének a meghosszabbítását és Euro-6 normás új dízelautók vásárlásához való kötését.A magánszemélyeknek eladott járművek körében a dízelek részaránya mégis a januári 33,5 százalékról 17,1 százalékra zuhant februárban a Volkswagen konszernnél. A teljes piacon a dízelek részaránya a januári 33,4 százalékról 18,0 százalékra csökkent. A CAR-Center vezetője szerint a régi dízelautók tömeges lecserélése újakra semennyire sem csökkenti a belvárosi forgalmi tilalom elrendelésének valószínűségét. Praktikusabb megoldásnak tartaná a régi dízelek műszaki átalakítását, katalizátorok utólagos beépítését, mert ezzel el lehetne kerülni a használtató-állomány több milliárd eurós értékvesztését.Az autógyártók azonban "túl bonyolultnak és költségesnek" tartják a régi dízelek műszaki átalakítását, ezért csak a motorvezérlő szoftverek frissítését kínálják azokra a járművekre, amelyekre ez egyáltalán lehetséges.- írják az elemzésben.Berlin eközben fokozódó politikai nyomást fejt ki a városok levegőjének tisztán tartása érdekében. Svenja Schulze új környezetvédelmi miniszter a DPA hírügynökségnek adott interjúban kifejtette, hogy a maga részéről nem híve a dízelautók belvárosi kitiltásának, mivel az megfogalmazása szerint levenné a terhet a probléma okozói, az autógyártók válláról. Feltétlenül fenn kell viszont tartani a politikai nyomást a járművek környezetbarátabbá tételére, az autók utólagos műszaki átalakítására is mindenképpen szükség lenne - mondta.A német szövetségi közigazgatási bíróság nemrégiben mondta ki, hogy az önkormányzatoknak alapvetően jogukban áll közlekedési tilalmat elrendelni a települések levegőjének tisztán tartása érdekében. A behajtási tilalom azonban nem feltétlenül oldaná meg azt a problémát, hogy számos német nagyváros levegőjének nitrogén-oxid tartalma meghaladja az uniós határértékeket, elsősorban a dízelmotorok elterjedtsége miatt.Stephan Weil Alsó-Szászország miniszterelnöke szerint a behajtási tilalom minden szempontból rossz megoldás lenne, méltánytalan a problémáért egyáltalán nem felelős autótulajdonosokkal szemben, és rombolná a hatóságokkal szemben bizalmat is. Hasonló okból ellenzi a kék matrica bevezetését is, amit bújtatott behajtási tilalomnak tart. Stephan Weil tagja a Volkswagen AG felügyelőbizottságának.A kék matrica bevezetését Svenja Schulze környezetvédelmi miniszter sem tartja jó ötletnek. Úgy véli, az ilyen megkülönböztető jelzésnek csak akkor van értelme, ha behajtási tilalom járul hozzát. Attól pedig, hogy behajtási tilalmat rendelünk el, alapjában véve semmi nem változik, a kitiltott járművek máshol közlekednek - mutatott rá.A miniszternek nincs túl hízelgő véleménye az autóiparról. A papíron szereplő emissziós értékek általában köszönőviszonyban sincsenek a valós használati körülmények között keletkező értékekkel - mondta. Hozzátette: nagy felelősség terheli az autóipart, de jogi eszközökkel nem lehet magatartásváltásra kényszeríteni őket, ezt maguktól kellene megtenniük.