Nincs az az erő a világon, amely megállíthatná a Volkswagent

Matthias Müller, a Volkswagen csoport vezére Wolfsburgban, a német autógyártó központjában beszélt erről. A VW eladásai, az Audi és a Porsche értékesítéseit is figyelembe véve, 8,2 százalékkal nőttek októberben, így összesen 940 800 autót adtak el.Az év első tíz hónapjában pedig összesen 8,75 millió járművet adtak el a németek, amely 3,2 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. Tavaly összesen 10,3 millió autót értékesített a Volkswagen csoport, vagyis még a javában tomboló dízelbotrány ellenére is sikerült 3,8 százalékkal több autót eladni, mint 2015-ben. Ebben a kínai autópiacon mutatott jó teljesítményen túl, az európai eladások növekedése is fontos szerepet játszott.A befektetők nagyon optimisták, a Volkswagen árfolyama csütörtökön 1,1 százalékot erősödött, 2017-ben pedig közel 35 százalékkal került feljebb a cég részvényeinek árfolyama.