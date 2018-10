Új elektromos töltőállomást kapott Észak-Magyarország

Nagy Júlia elmondta: a saját forrásból megvalósított ipolytarnóci töltőállomás az első az igazgatóság területén, és továbbiakat is terveznek más bemutatóhelyeken.Hozzátette: a fejlesztés célja elsősorban az, hogy Nógrád megye északi része a Budapestről és Szlovákiából érkező villanyautósok számára is elérhető legyen. Ezzel lehetővé vált, hogy elektromos autóval is felfedezhető legyen a határon átnyúló Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai kínálata.A Type2 elektromosautó-töltő használata időpont foglaláshoz kötött, és a legalább a geológiai tanösvény túrajegyét megvásárlók számára ingyenes. Regisztrálni a természetvédelmi terület oldalán lehet - ismertette a kommunikációs vezető.