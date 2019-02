Új nagyberuházás jöhet Magyarországra - Egy második gyárat is építene az autóipari multi

Az SK Innovation február 27-i igazgatósági ülésén döntött az új magyarországi akkumulátorgyár 859 millió dolláros beruházásáról.

Az új egység az első gyár építéséhez megvásárolt 430 ezer négyzetméteres telek 117 130 négyzetméternyi részén fog megvalósulni.

A korábban közölt, a honlapon is olvasható információkhoz képest most az SK Innovation azt közölte, a tömegtermelés 2022 elején indulhat a komáromi gyárban.

Az első komáromi gyáregység várhatóan 2020-ban, a második pedig 2021-ben készülhet el.

A tavaly decemberi bejelentéshez képest a társaság emelte a 2022-ig kitűzött célját is, eszerint az akkori 55 helyett immár 60 gigawattórás globális akkumulátor-termelő kapacitás kiépítése a társaság célja 2022-ra - mondta Kim Jun vezérigazgató a CES 2019 techexpón.

A Reuters beszámolója szerint a társaság 845 millió dollárból húzza fel második magyarországi akkumulátorgyárát. A társaság ugyanakkor egyelőre nem közölt konkrétumokat a tervezett gyártókapacitásról és a beruházás ütemezéséről.Az SK Innovation első itteni gyárának építkezése 2018 elején kezdődött Komáromban és jelenleg is tart. A vállalat 2017-ben jelentette be először, hogy gyárat épít Magyarországon közel 205 milliárd forintból. A társaság honlapján található információk szerint az üzemcsarnok 430 ezer négyzetméteren fog elterülni Budapesttől mintegy 110 kilométerre, Komáromban. Az itt közölt tájékoztatás szerint a tömeggyártás 2020-ban veszi majd kezdetét, ekkor a gyártott akkumulátorok kapacitása 7,5 GWh lesz, ami 250 000 autó kiszolgálására elegendő. Az akkumulátorok harmadik generációs EV-akkumulátorok lesznek, amelyek egyetlen töltéssel akár 500 kilométeren keresztül töltöttséget biztosítanak. A vállalat azt is közölte, a világon elsőként megkezdjük a közepes és nagyméretű NiCoMn-akkumulátorok tömeggyártását is 8:1:1 arányban.A Mercedesnek és a Volkswagennek is szállító SK Innovation 2018 végén közölte, hogy szeretné megtízszerezni gyártókapacitását 2022-re, annak érdekében, hogy minél inkább profitálhasson az elektromos autók várható elterjedéséből. A társaságnál 2017-ben döntés született egy 3 milliárd dolláros kapacitásbővítésről, amelynek keretében Kínában, az Egyesült Államokban és Magyarországon is gyárat építenek a dél-koreaiak.A 2018 decemberi bejelentés szerint viszont sokkal nagyobb gyártókapacitást akar kiépíteni a vállalat menedzsmentje, a 2018-as 4,7 gigawattóra akkumulátorkapacitást ugyanis egészen 55 gigawattórára növelnék 2022-re. Az SK Innovation növekedési tervei jóval meghaladják az elemzők által még 2017 végén várt értéket. A Nomura Research akkor úgy számolt, hogy a dél-koreai cég gyártókapacitása 29 gigawattóra lehet majd 2022-re.A tervezett beruházásokról a társaság február 27-én közleményt is kiadott, Kim Jun, az SK Innovation vezérigazgatója pedig a 2019-es Las Vegas-i techexpón (CES) is szót ejtett a témáról. Ezek alapján a korábbiakhoz képest több újdonság is szerepel a tervekben:Szavai szerint az SK Innovation akkumulátor üzletágát egy új gyár építésével kívánja megerősíteni az európai piacon. Jun szerint 2022-re a társaság lesz az egyik legjobb elektromos autó akkumulátor gyártó, a cég értékét a termelési kapacitás növelésével is fokozva. A nagyszabású tervek megvalósításában fontos szerepet játszhat az SK Innovation magyarországi gyára is.A szintén dél-koreai Samsung ugyancsak szerdán jelentette be , hogy idén 560 milliárd dél-koreai wont, azaz mintegy 140 milliárd forintot költ a tervek szerint a magyarországi akkumulátorgyára bővítésére - írja a Reuters. Ezt a tervezett fejlesztést nagy vonalakban már korábban bejelentették, eszerint az első körben 600 munkahely 2020-ra a tervek szerint 1500-ra nő a kapacitásbővítésnek köszönhetően.