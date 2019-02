Új rendszám jöhet már idén

A Belügyminisztérium várakozásai szerint még az idén megkezdődik az S betűvel kezdődő rendszámok kiadása

árulta el a Belügyminisztérium. A lap szerint azért fogynak gyorsan a betűk, mert tavaly 155 ezer darab használtan behozott autóval rekordot döntött a szürke import, ezen felül 159 ezer vadonatúj személy-, és kisteherautót is forgalomba állítottak 2018-ban, és az új-autó értékesítés is szárnyalt.Az R betűs rendszámok mindössze 15-16 hónap alatt kifuthatnak, miközben az elmúlt 15évben volt olyan is, amikor egy betű közel 4 évig kitartott. 2026 környékére a jelenlegi rendszer teljesen kifuthat, a 3 betű 3 szám rendszám-rendszer helyett újat kell majd bevezetni. felvetődött már a terület alapú rendszám ötlete, ami elterjedtnek számít Európában.