Véget ért a 28 éves őrület az autópiacon - Az aduász kijátszására kényszerítenék a politikusokat

Egy 28 éves korszak zárult le

A fél világ felkaptam a fejét arra a hírre, amiről mi is beszámoltunk : 1990 óta először csökkentek az autóeladások Kínában tavaly. A világ legnagyobb autópiacán tapasztalt visszaesést több dologgal magyarázták: az ázsiai ország gazdaságának lassulásáról, az Egyesült Államok és Kína között kirobbant kereskedelmi háborúról sok szó esett, míg a fogyasztói bizalom visszaeséséről és a kisteljesítményű gépkocsik vásárlásához korábban adott adókedvezmény megszűnéséről viszont szinte alig lehetett hallani. Pedig, ahogy lentebb látható lesz majd, utóbb hosszú évek óta meghatározó szerepet játszik abban, hogyan teljesít a kínai autópiac.Tavaly egyébként kicsivel több, mint 23,7 millió személyautót értékesítettek Kínában, amely 4,1 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest. Az évtizedek óta nem látott visszaesésnek azért is volt olyan nagy visszhangja, mert sokan úgy vélték, hogy szerény mértékben ugyan, de képes lesz tovább bővülni a világ legnagyobb autópiaca. Ez egyébként részben be is következett, csak nem a személyautók, hanem a kishaszongépjárművek esetében, ahol az értékesítés darabszáma megközelített a 4,4 milliót, amely 5,1 százalékos bővülést jelentett 2017-hez képest. Így alakult ki a végleges, sokat emlegetett 28,1 millió darabos összértékesítés, amely 2,8 százalékos csökkenést jelentett a 2017-es eladásokhoz képest.

Az értékesíti statisztikákat tovább boncolgatva kiderül az is, hogy az egyes országok autógyártói eltérően teljesítettek a kínai autópiacon: a németek és a japánok növelni tudták az eladásaikat. A helyi szereplők, az amerikaiak és a franciák eladásai viszont csökkentek, különösen utóbbiak esetébe volt látványos a visszaesés. Ezek alapján nyilván nincs abban semmi meglepő, hogy az egyes márkák teljesítménye között is látványos különbségek voltak: a volumengyártók közül a PSA (-39,1%), a Ford (-36,9%), a Changan (-20,5%) és a GM (-10,8%) teljesített a leggyengébben. Az amerikai gyártók gyenge szereplésében az is fontos szerepet játszott, hogy az Egyesült Államok és Kína között kirobbant kereskedelmi háború hatására a kínai vásárlók valósággal bojkottálták az amerikai márkákat. Ez egyébként nem egyedi jelenség, korábban hasonlót láthattunk, amikor Kína és Japán között mérgesedett el a viszony néhány évvel ezelőtt, akkor a japán márkákat utasították el a kínaiak. Tavaly ennek persze már nyoma sem volt, az egyik legnagyobb növekedést éppen a Toyota (+13,5%) könyvelhette el Kínában. Fontos kiemelni azt is, hogy a kínai autópiac tavalyi visszaesése ellenére a német prémiumautó-gyártók képesek voltak érdemi növekedésre. A BMW (+7,7%), az Audi (+10,9%) és Mercedes (+11,1%) is növelni tudta eladásait, ahogy a luxusautó-gyártó Porsche (+12%), amely a kisebb darabszáma miatt nem került fel a listára, szintén jóval több autót adott el 2018-ban, mint egy évvel korábban.

Drámai visszaeséstől nem kell tartani, sőt!

Az autóértékesítők pedig hatalmas erőbedobással lobbiznak azért, hogy a leghatásosabb kártya is kijátszásra kerüljön, vagyis a politikusok csökkentsék a fogyasztási adóját bizonyos új autóknak.

Látható tehát, hogy bár a személyautók piacán csökkentek az értékesítések, a kishaszongépjárműveknél volt még növekedés, ahogy az eladások visszaesése sem volt általános jelenség, volumengyártók és prémiumautó-gyártók egyaránt képesek voltak felülteljesíteni a piacot. De nem csak ezek miatt mondhatjuk azt, hogy nagyon korai lenne még temetni a kínai autópiacot, számos jele van annak ugyanis, hogy idén akár ismét nőhetnek az eladások a világ legnagyobb autópiacán.A legfontosabb, hogy a híradások szerint a kínai vezetés mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy újabb lendületet adjon az ország autópiacának. Ennek érdekében pedig csökkenthetik az autógyártókra kivetett adók mértékét már az idén - erről beszélt legalábbis Miao Wei kínai ipari és információs technológiai miniszter.Ez nem véletlen, hiszen a lépés a múltban mindig nagyon hatásosnak bizonyult, ahogy azt az alábbi ábra is mutatja, az adócsökkentéseket követően mindig érdemi növekedés volt tapasztalható a kínai autópiacon. Legutóbb egyébként 2015 októberében döntött úgy a kínai vezetés, hogy 10 százalékról 5 százalékra mérsékli az 1.6 liternél kisebb hengerűrtartalmú motorral szerelt autók adójának a mértékét, amely fontos szerepet játszott abban, hogy 2016-ban 14 százalékkal tudtak nőni az eladások Kínában.

Zuhanásról tehát egyelőre szó sincs, ahogy az öveket is nagyon korai lenne még becsatolni. Az viszont igaz, hogy a korábbi eszeveszett növekedés időszaka véget ért Kínában.

Érdemes megjegyezni, hogy fontos változás következett be azt követően, hogy a tavalyi G20-as csúcson érdemben tárgyalt Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Hszi Csin-ping kínai elnök. Ennek eredményeként ugyanis Kína már december közepén bejelentette, hogy január elsejétől 90 napra ideiglenesen felfüggeszti azt a 25 százalékos importvámot, amelyet az Egyesült Államokból származó járművekre vetett ki pótlólagosan, a két ország között kirobbant kereskedelmi háború miatt. A kialakult helyzet ugyan nem oldódott meg, de egyrészt bizakodásra adhat okot az iparági szereplők számára, hogy enyhült a feszültség a két nagyhatalom között. Másrészt a szóban forgó időszakban már lehetőségük van arra az érintett gyártóknak, hogy olcsóbban adják járműveiket, hiszen azok a vámok visszavágása miatt olcsóbban kerülhetnek a szalonokba, ennek köszönhetően pedig nőhetnek az eladásaik.A világ vezető autógyártóinak tervein végignézve sem az a kép rajzolódik ki, hogy aggódnának a kínai autópiac jövőjét illetően. A Ford például a helyi gyártókapacitások növelését és több mint 50 új modell bevezetését tervezi Kínában 2025-ig. A Volkswagen is hatalmas tervekkel rendelkezik, elektromos autók előállítására alkalmas új gyárakat és valódi modelloffenzívát ígért a következő évekre vonatkozóan. A németek egyébként a helyi partnereikkel együttműködve csak idén 4 milliárd eurót fognak elkölteni Kínában. A General Motors is arról beszélt, hogy folytatja beruházásait az ázsiai országban, ahol idén ötnél is több új modelljének gyártását kezdheti meg. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy nem mindenki ennyire bizakodó, a Suzuki például elhagyta a kínai autópiacot tavaly, míg a Jaguar Land Rover egyik helyi üzemének bezárására kényszerült a járművei iránt mutatkozó alacsony kereslet miatt.A részben vagy teljesen elektromos autók térnyerése is hozzájárulhat ahhoz, hogy több autót adjanak el Kínában idén, mint egy évvel korábban. A helyi ösztönzőknek, a dinamikusan fejlődő töltőinfrastruktúrának és az új modelleknek köszönhetően ugyanis egyre népszerűbbek az alternatív meghajtású járművek. Tavaly például már több mint 1,25 millió darab ilyen típusú járművet értékesítettek, amely 62 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. A Kína Autógyártók Szövetsége (CAAM) ráadásul nagyon optimista a 2019-es évvel kapcsolatban is, úgy látják, hogy idén több mint 1,6 millió darab részben vagy teljesen elektromos autót találhat gazdára az országban.Mindezek együttes hatására nem csoda, hogy sokan számítanak arra, hogy a 2018-as botlás után ismét nőhetnek az új autó eladások Kínában. Az IHS Markit például 3 százalékos bővülésre számít a személyautók értékesítésénél, amely durván 24 millió darabos eladást jelentene.