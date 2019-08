Az Aldi tanácsadója lesz a Daimler volt vezére

Az Aldi Süd megerősítette, hogy Dieter Zetsche, a Daimler korábbi vezérigazgatója nagy meglepetésre helyet kapott a diszkontlánc tanácsadó testületében. Az Aldi alapítójának, Karl Albrechtnek az unokái, Peter Max Heister és Christian Heister azért hozták be a céghez Zetschét, hogy tanácsaival és kapcsolatrendszerével segítse az Aldit.Az Aldi Süd egyébként híres arról, hogy tanácsadóként más iparágakból érkező menedzserek véleményére is ad, többek között a BASF korábbi vezére, Jürgen Hambrecht és az Intersport vezére, Franz Julen is volt már tanácsadója a cégnek.Dieter Zetsche gyakorlatilag a teljes karrierjét a Daimlernél töltötte, a mérnöki tanulmányait követően 1976-ban a Daimler kutatórészlegénél kezdett, 2006-ban lett a vállalat vezérigazgatója. Vélhetően nem az anyagiak miatt van szüksége Zetschének a tanácsadói pozícióra, Zetsche az autógyártótól éves szinten 1,05 millió euró juttatást nyugdíjasévei alatt.