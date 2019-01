Az Appeninn lett a Club Aliga többségi tulajdonosa

Az Appeninn lezárta a Club Aliga megvásárlását

Emelkedik az árfolyam

Az Appeninn 100 százalékos leányvállalata, az Appeninn BLT Kft. a zárási jegyzőkönyvek aláírásával, a vételár kiegyenlítésével, továbbá a társasággal szemben fennálló követelések megvásárlásával lezárta a PRO-MOT Hungária Kft. többségi tulajdonának megszerzésére irányuló tranzakciókat . A felek tavaly nyáron jelentették be az adásvételi szerződés aláírását , az ügyletek lezárására a jogi átvilágítási és vagyonértékelési folyamatok elhúzódása miatt végül 2019. január 29-én került sor. Az adásvétel összértéke meghaladta a 14,1 millió eurót.A Club Aligát, a mindösszesen 47 hektáron elterülő korábbi pártüdülőt 2007-ben privatizálták. Ennek során a teljes komplexumból 37 hektáros területet, továbbá a 167 férőhelyes kikötőt a PRO-MOT Hungária Kft. vásárolta meg. Az izraeli hátterű befektető 2007. márciusában az állami tulajdonban maradt további 10 hektáros ingatlanrész 49 évre szóló vagyonkezelői jogát is megszerezte a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól.A Club Aliga területén az Appeninn továbbra is turisztikai célú fejlesztéseket kíván megvalósítani a korábbi tulajdonos által készített évtizedes fejlesztési tervek felülvizsgálatát követően. Amennyiben szükséges, a társaság új fejlesztési koncepciót dolgoz ki az ingatlan hasznosítására, melynek során párbeszédre törekszik a települési önkormányzattal, illetve az üdülőtulajdonosokkal is.A bejelentést kedvezően fogadták a piaci szereplők, az Appeninn árfolyama 3,9 százalékkal került ma feljebb, míg a részvény idén 18,1 százalékot emelkedett.