Az Appeninn többségi irányítást szerez a Club Aligában

A tranzakció zárását követően a Club Aliga területén működő turisztikai létesítmények, hoteleket és apartman házak működtetését az Appeninn Holding a csoporthoz tartozó turisztikai vállalatokkal, a Hunguest Hotels Zrt.-vel és a Balatontourist bevonásával kívánja biztosítani.

Az Appeninn Holding egyszemélyes leányvállalata, az Appeninn BLT Kft. szerzi meg a Balaton legnagyobb, évtizedek óta hasznosításra váró üdülőkomplexumát, a Club Aligát tulajdonló PRO-MOT Hungária Kft. 74,99 százalékos tulajdonrészét. A megállapodásról szóló üzletrész adásvételi szerződést a felek szerdán írták alá, az ügylet során az Appeninn leányvállalata megvásárolja a jelenlegi izraeli tulajdonos, az SBI csoport PRO-MOT Hungária Kft. felé fennálló követelését is. A tranzakció, a nemzetközi szakértők bevonásával végzett vagyonértékelést, és teljes körű jogi átvilágítást, illetve vételár megfizetését követően 2018. december 20-ig zárul.A Balaton kapujában, Balatonvilágos területén található, mintegy 47 hektáros Club Aliga közvetlenül a Balaton partján fekszik. Az üdülőcentrum területén a szállás- és strandolási lehetőségen túl egy 167 férőhelyes kikötő is található. A hányatott sorsú egykori pártüdülőt 2007-ben privatizálták. Ekkor került az izraeli érdekeltségű PRO-MOT Hungária Kft. tulajdonába az üdülőközpont ingatlanjainak 37 hektáros területe. A teljes komplexumból fennmaradó mintegy 10 hektáros ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam maradt, ugyanakkor a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (KVI) 2007. márciusában kötött megállapodásnak köszönhetően az állami terület 49 éves határozott időtartamra szóló vagyonkezelői jogait is a PRO-MOT szerezte meg.Az Appeninn az elkövetkező időszakban felülvizsgálja azokat a közel 10 éves turisztikai fejlesztési elképzeléseket is, amelyeket a korábbi tulajdonos kívánt a területen megvalósítani. Amennyiben szükséges a társaság új fejlesztési koncepciót dolgoz ki a Club Aliga turisztikai célú hasznosítására, melynek részleteit az üzletrész adásvételét követően ismerteti a társaság.