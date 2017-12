Az Apple-é lesz a Shazam

Az Apple megerősítette a péntek óta keringő híreket, miszerint megveszi a zenefelismerő alkalmazást, a Shazamot.A Techcruch úgy tudja, hogy 400 millió dollárt fizet érte az Apple, ami az egyébként felvásárlások tekintetben nem túl aktív cég történetének egyik legnagyobb akvizíciója. Ha valóban ennyi az ár, az jóval alacsonyabb, mint ami a Shazam legutóbbi forrásbevonási körénél láthattunk, akkor 1 milliárd dollárra értékelték a céget.

A Shazam már most is integrálva van a Siri intelligens asszisztensbe, de a felvásárlással látszik az érdeklődés a technológia iránt. Olyan új szolgáltatásokkal bővíthet az Apple, mint ami a Google Pixel 2-ben is megtalálható, például hogy a lezárt képernyőn is látszik, hogy milyen zene megy épp és ezért nem kell egy külön alkalmazást, például a Shazamot megnyitni.Az Apple árfolyama 1,7 százalékos pluszban áll a mai kereskedésben.