Az Apple-nek is odacsapnak Trump vámjai?

Donald Trump amerikai elnök pénteken jelentette be, hogy kész további 267 milliárd dollárnyi kínai árura védővámot kivetni "amikor csak akar". A nap második felében a Bloomberg számolt be arról, hogy ezek a vámok akár az Apple termékeit is érinthetik. Állítólag az amerikai cég levelet írt a kormányzatnak enyhítést kérve, ebben azt írják, hogy az Apple Watch, az AirPod és az Apple Pencil eshet a kínai vámok alá.A hírek hallatán az Apple papírjai nagyjából egy százalékos mínuszban voltak, de esnek a fontosabb beszállítók, a Qualcomm, a Skyworks és a Cirrus Logic is.