Az autók helyett egyre inkább a biciklikre épít az Uber

Dara Khosrowshahi, az Uber vezetője szerint a cég egyre inkább az elektromos rollerekre és biciklikre fókuszál majd az autók helyett, mivel a belvárosokban sokkal jobb kétkerekűekkel közlekedni, mint autókkal, Khosrowshahi a Financial Timesnak azt mondta, szerinte nem hatékony módja a városi közlekedésnek, hogy egy tonnás vasdarabok szállítanak egy személyt néhány utcasarokkal arrébb.Annak ellenére indul ebbe az irányba az Uber, hogy a lépés ronthatja a cég profitabilitását, a vezérigazgató szerint rövidtávon pénzügyileg nem jó lépés a cégnek az, hogy a rollerekre és a biciklikre fókuszál, hosszútávon viszont pont ebbe az irányba akarnak elmozdulni. Khosrowshahi elmondta, nyilvánvalóan kevesebb pénzt keres az Uber egy autós utazáson, mint mondjuk egy rolleresen, de cserébe a felhasználók egyre gyakrabban használják majd az appet rövidebb városi utakra.Az elmúlt egy évben több bicikli- és rollermegosztó cégbe fektetett be az Uber, jelenleg már 8 amerikai nagyvárosban, köztük New Yorkban és Washingtonban érhető el ez a szolgáltatás, hamarosan pedig Berlinben is elindulnak kerékpár- és elektromos roller megosztással.Az Uberen nagy a nyomás, hiszen a cég hamarosan tőzsdére megy, az IPO előtt viszont jó lenne a hagyományos szolgáltatásokon túlmenően is profitábilis, és nagy növekedésű üzletágakat felmutatni. Tavaly 4,5 milliárd dollár volt a vállalat vesztesége, és bár a taxiszolgáltatásokból származó bevétel továbbra is szépen nő, pont az új üzleti területekbe való befektetés miatt ugrottak meg a költségek, ráadásul a szabályozói környezet is egyre szigorúbb.