Az egyéves megtérüléstől az 5G technológiáig: mit csinál egy CFO?

Mik a legnagyobb kihívások a vállalati működésben pénzügyi nézőpontból?

Mi egy CFO feladata?

Mennyi időt, energiát vesznek el a szabályozási kérdések?

Magyar multi épül

, aCégcsoport alelnöke, a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. vezérigazgatója elmondta: náluk mintegy 6 milliárd forintnyi, az elmúlt években végrehajtott beruházásuk hasznosítása most a cél., aügyvezető igazgatója szerint nem lehet tudni, hogy a következő években hogy alakul az építőipar Magyarországon, ezért beruházásaik elvárt megtérülési ideje mindössze egy év, ez nagy kihívás számukra. Anál a beruházási tevékenység folyamatos, évente 400-500 millió dollárt költenek erre, ennek durván a fele eszközállag-megóvásra megy. A következő 3 évben 1,4 milliárd dollárnyi, szeptemberben bejelentett poliol termelőüzem-beruházás egészíti ezt ki - ismertettepénzügyi igazgató. A Mol nem projektenként, hanem általános célú vállalati hitelekből és tőkepiaci forrásokból finanszírozza jelenlétét.gazdasági vezérigazgató-helyettes szerint aévi 60-70 milliárd forintot költ beruházásra, döntő része ennek hálózati beruházás, jellemzően 10 év feletti hosszú megtérüléssel számolnak. Kihívásként említette az 5G technológiára való felkészülést és az akvizíciók finanszírozását. Azenergiakereskedő cégként elsősorban IT-beruházásokra költ, jelenleg értékteremtő eszközöket, pl. energiahatékonysági megoldásokat keresnek addicionális tőkeigény nélkül - mondta elgazdasági igazgató.Vállalati életciklustól függ leginkább, mi egy pénzügyi vezető munkájának legfontosabb kihívása, az E2-nél ezt kiegészíti, hogy Magyarország kevés 50-50%-os joint venture-ének egyikéről van szó, így a gazdasági vezetőnek egyfajta patikamérlegen való egyensúlyozás is a feladata - mondtaszerint a stabil működés biztosítása, új technológiák üzleti tartalmának, finanszírozásának megteremtése során, az értékteremtés feladatában meghatározó a pénzügyi vezető személye.szerint a beruházási feladok jó szelekciójában, az üzletáganként különböző, de egységes elvek mellett értékelt projektek pénzügyi hátterének megteremtésében, a tőkeköltségek figyelembevételénél és a kockázatkezelésben nagy szerepe van.cégvezetőként úgy látja, a pénzügyi vagy gazdasági vezetők feladata eddig az operatív funkciókra szorítkozott, a pénzügyesek tartózkodnak a legtöbbet az irodában, számláznak, csoportszintű reportokat készítenek, rendkívül sok munkaigényes feladatot látnak el. A jövőben szeretné a pénzügyeseket jobban bevonni a mindennapi üzletbe, nyitottabbá tenni őket a külvilágra.elmondta: a döntésekben szoros az együttműködés a finanszírozási és beruházási kérdésekben gazdasági igazgatójukkal, a mindennapi végrehajtás sok tekintetben a pénzügyesek feladata.többek között a GDPR-t, az új autóipari szabályokat említette a szabályói megfelelési feladatok között, szavai szerint minden évben vannak ilyenek. A vállalatirányítási rendszer bevezetése, a vállalategyesítési feladatok, tehát speciális belső feladatok csak hozzájönnek ehhez - tette hozzászerint egyre több ilyen szabályozási kihívás jön, de hogy ezek csak terhet jelentenének, azzal vitatkozna, gazdasági szereplőként sokat profitálnak például az onlineszámla-bekötésből.szerint a távközlés agyonszabályozott iparág, a jogi megfelelés folyamatos elfoglaltságot jelent. Többek között a nemzetközi számviteli elszámolás változásait és a GDPR-t említette.hangsúlyozta: rengeteg szektorspecifikus szabályozói bejelentés létezik.A Business and Finance Summit 2018 első három előadását élő közvetítésben követhették nyomon a Portfolio olvasói. A rendezvényt a nemzetközi Commerzbank vezető közgazdásza, Marco Wagner előadása nyitotta, utána a "magyar multi" Tungsram tulajdonosa és elnök-vezérigazgatója, Jörg Bauer beszélt, majd pedig Ludovic Subran , a nemzetközi Euler Hermes vezető közgazdászának előadását hallhattuk.A videó itt újranézhető:Lehetséges-e globális márka építése Magyarországról? - ezt a kérdést feszegette előadásában, a Tungsram elnök-vezérigazgatója, aki idén áprilisban lett a GE egyes eladott üzletágainak tulajdonosa. Nem sok magyar tulajdonú vagy magyarországi székhelyű multinacionális cég működik a világon, a kevesek egyike a mára 25 országban érdekeltséggel rendelkező, 120 éves múltra visszatekintő Tungsram. A vállalat jelenlegi transzformációs folyamatának legfontosabb kihívásai között említette Bauer a transzformáció jogi keretrendszerét, az érintettekkel való kommunikációt, a stratégia meghatározását, a GE infrastruktúrájáról való leválást, a Tungsram infrastruktúrájának a megteremtését és a globális brand felépítését. Rövid távon a folytonosság és a működési stabilitás, középtávon a bevétel- és profitnövelés, hosszú távon a terjeszkedés és az új üzleti lehetőségek megragadása a cél a vállalatnál.Interjúnk Joerg Bauerrel itt olvasható: