Az Elmű és az Emász is közzétette közgyűlési határozatait

Először az Elmű tette közzé a ma megtartott közgyűlésének határozatait , amelyből kiderült, hogy minden meghirdetett napirendi pont elfogadásra került, illetve igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok is megválasztásra kerültek.A cég az osztalékfizetésével kapcsolatban egy másik közleményében ismertette az osztalék mértékét (1600 forint részvényenként), az osztalékfizetés kezdő időpontját (2018.május 16.), az osztalék kifizetésének feltételeit és az osztalék kifizetésének módját.Az Émász is ismertette a ma megtartott közgyűlésének határozatait , amelyből kiderült, hogy minden meghirdetett napirendi pont elfogadásra került, illetve igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok is megválasztásra kerültek.A cég az osztalékfizetésével kapcsolatban egy másik közleményében ismertette az osztalék mértékét (1500 forint részvényenként), az osztalékfizetés kezdő időpontját (2018.május 16.), az osztalék kifizetésének feltételeit és az osztalék kifizetésének módját.