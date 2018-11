Az Esmya nélkül stagnálhat a Richter árbevétele idén

A magyar részvénypiacról is szó lesz a Portfolio következő klubján. ÁTTEKINTÉS

A teljes, csoportszintű árbevétel az Esmya nélkül stagnálhatott idén, míg az Esmyaval együtt a vállalat menedzsmentje euróban megközelítőleg 6 százalékos árbevétel csökkenést vetített előre.

A társaság a belföldi árbevétel esetében éves szintén idén 2 százalékos bővüléssel számol, az EU12 régió esetben az árbevétel idén valószínűsíthetően stagnálhat, míg az EU15 országokra vonatkozóan a kieső Esmya értékesítések miatt az idei évben 15 százalékos árbevétel csökkenést vár a Richter.

Az orosz piacon stagnálást vár a vállalat rubelben, lefelé mutató kockázatok mellett, míg az ukrán piac esetében idén akár 20 százalékos is lehet az árbevétel visszaesése az előszállítások hatásai és a magas bázis miatt.

Kína esetében éves szinten 5 százalékos bővülést vetített előre a vállalat.

Az Egyesül Államokban a Vraylar nélkül számított árbevétel esetében 15 százalékos visszaesést vár a társaság.

A bruttó fedezet esetében a korábban előrejelzett 57-58 százalékos tartomány felső régiójában, 58 százalék körül alakulhat idén, míg az üzemi eredményhányad esetében 14-15 százalékos várakozást tett közzé a menedzsment.

Orbán Gábor az Esmyaval kapcsolatban elmondta, hogy miután az amerikai gyógyszerhatóság egyelőre nem adta meg az engedélyt az Esmyara az Egyesült Államokban, a társaság amerikai partnere, az Allergan egyeztetéseket kezdett a hatósággal, a megbeszélésre decemberben kerül majd sor, és ezt követően kerülhet majd sor az Esmya amerikai bevezetésére.Az orosz piac esetében Orbán Gábor kiemelte, hogy a Richter nagyjából tartotta a pozíciót rubelben, azonban a nagykereskedelmi szegmens ellátási láncaiban vannak problémák, mindez óvatos készletgazdálkodásra ösztönzi a nagykereskedőket, továbbá a Richtert is óvatosságra inti mindez.Az Egyesült Államok piacán a Vraylar az egyik leggyorsabban növekvő antipszichotikum, a társaság amerikai partnere, az Allergan elégedett a termékkel, a Richter szerint a Vraylar felfutó szakaszban van, amin tovább javíthat majd, ha a készítmény a bipoláris depresszió indikációban is megkapná az engedélyt.A kínai piacra vonatkozóan Orbán Gábor elmondta, hogy a társaság viszonylag szűk termék-portfólióval is szép növekedést produkált az elmúlt időszak folyamán, míg a növekedés további termékbevezetésekkel akár tovább folytatódhat. Orbán Gábor szerint azonban kockázatot jelent a kínai kórházi kiadások maximalizálása, és az év hátralévő részében a kínai gyógyszer-kiadásokba épített fékek hatnak majd a Richter forgalmi kilátásaira is.