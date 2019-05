Az év végéig is kihúzhatja a Huawei Trump csapása után

Az utóbbi években jelentősen felfuttatta termelését a Huawei saját leányvállalata a HiSilicon, mely ma már az anyacég igényeinek 80-90 százalékát ki tudja elégíteni - írta elemzésében Sebastian Hou, a CLSA szakembere. A kínai cég túlélése azonban az amerikai szankciók után még mindig nincs a saját kezében, sok múlik a tajvani TSMC-n is.Sebastian Hou szerint ma akkora készlete van a Huaweinek, hogy abból az év nagy részében képes lehet az eddigi ütemben folytatni okostelefon- és eszközgyártását. Ugyanakkor ezzel a készleteket teljesen fel kell élnie, ezért a kínai cég számára továbbra is kulcsfontosságú lesz, hogyan alakulnak a tárgyalások az USA és Kína között.További fontos tényező, hogy a CLSA elemzője szerint a Huawei saját csipgyártásának kapacitása erősebb, mint azt sokan gondolnák. A HiSilicon nevű leányvállalat ugyanis jelentősen növelte termelését. A saját gyártás mellett kulcsfontosságú lesz a tajvani TSMC, mellyel fontos lenne együttműködnie a Huaweinek, mivel ez a cég gyártja a HiSilicon kulcsfontosságú alkatrészeit is. A tajvani cég eddig azt kommunikálta, hogy a szállításokat nem érintik az amerikai szankciók. Viszont a cégnek vannak kulcsfontosságú amerikai technológiái is, ha ezek aránya eléri a 25%-ot, akkor amerikai licenszre is szüksége lesz, hogy szállíthasson a Huawei számára.