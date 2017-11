Az IKEA az Aldi és a Lidl babérjaira tör - Nem hiszed el, hol épülhetnek a következő üzletek

A társaság több különféle üzlettípust is kipróbál azért, hogy megtalálja a lehető legalkalmasabb formátumot a városközpontok meghódításához; Koppenhágában például 2020-ban a centrumban nyitnak új outletet

A koncepcióváltás részeként a társaságnál mérlegelik annak lehetőségét is, hogy termékeik jövőbeni online értékesítése érdekében együttműködnek olyan más külső partnerekkel is, mint például az Amazon vagy az Alibaba.

A társaság üzemi eredménye az augusztussal záruló pénzügyi évben 3 milliárd euróra csökkent az előző évi 4,5 milliárd euróról. Az árbevétel 35,7 milliárd euróról 36,3 milliárd euróra nőtt, mivel azonban az értékesítési költségek ugyanakkor nagyobb mértékben, 20,3 milliárdról 23,7 milliárd euróra nőttek, a kulcsfontosságú bruttó árrés 9 százalékkal 34,6 százalékra süllyedt. A gyártási és beszállítói üzletág értékesítésének pénzügyi hatásait ugyanakkor nem határozta meg a társaság. Az újraszervezésre tekintettel az IKEA új profitcélt határoz meg - mondta Jesper Brodin a lapnak.

Részben újraszervezi tevékenységét az IKEA annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a vásárlói szokások változásához. Ennek jegyében a világ legnagyobb bútoráruház-láncolata határozottan változtat fókuszán, és a városszéli raktárépület imázst egy egyre inkább városias arculattal cseréli le, amihez a trendnek megfelelően digitális vásárlói környezetet társít.A vállalat a fogyasztói szokásokhoz történő alkalmazkodást is stílusosan igyekszik megvalósítani.- mondta el Jesper Brodin, az IKEA új vezérigazgatója a Financial Timesnak.Noha a társaság már bizonyos területeken behatolt a városközpontokba, ugyanakkor áruházait eddig döntően a városok külső kerületeiben vagy egyenesen az agglomerációban építette fel. A Svédországban alapított, de holland székhelyű vállalat a nagyobb városközponti üzlethelyiségektől a kisebb agglomerációs boltokig már több különböző üzelttípust kipróbált, azokat egyfajta tesztlaboratoriumokként kezelve.Az IKEA-t egyértelműen a városiasodás és a digitalizációs trend késztette üzleti modellje újragondolására.Brodin azt várja, hogy a tesztfolyamat a jövő elején felgyorsul, amidőn egészében is ismerteti majd terveit a társasággal.Brodin nyilatkozata azt követően látott napvilágot, hogy az IKEA éles profitcsökkenésről jelentett, nagyrészt éppen a reorganizációra hivatkozva, amelynek részeként gyártási és beszállítói üzletágát testvér vállalata, az Inter IKEA számára értékesítette. Az IKEA vezére arra is célzott, hogy jelentősen növelte az új üzletekre és az e-kereskedelem fejlesztésére szánt beruházásokat, ami szintén hozzájárult a nyereség eséséhez.A nagyívű változásokat az is alátámasztja, hogy a legutóbbi év során az IKEA weboldalára ugyanúgy nagyjából 2,1 milliárd látogató futott be, mint a megelőző évben. Összevetésül, a világszerte található 355 nem virtuális áruházába összesen 817 millió vásárló tért be, 4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.(Financial Times)