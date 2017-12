Az izraeli miniszterelnök szerint a bitcoin válthatja le a hagyományos bankrendszert

A blockchain lehetővé teszi az emebrek számára, hogy közvetlenül indítsanak tranzakciókat, a decentralizáltság pedig biztosítja a tranzakciók érvényességét, és biztonságát.

Nem láttam még semmi, ami a bitcoinhoz lenne fogható. Az azonban nem lehetséges, hogy ugyanilyen ütemben növekedjen tovább

Az államfő a blockchain technológia kikezdhetetlenségével, illetve a bitcoin robbanásszerű elterjedésével magyarázta kijelentését, de azért megjegyezte, ugyan abban biztos, hogy elöbb utóbb valami le fogja váltani a hagyományos bankrendszert, de az még kérdés, hogy pontosan mi lesz az.Az a bankok végzete, hogy elöbb utóbb el fognak tűnni a süllyesztőben? A válasz igen. Hogy ez mikor fog megtörténni, és hogy a bitcoin fogja elhozni ezt a változást, nos, az még egy hatalmas kérdés.Netanjáhú arról is beszélt, hogy a bankok pusztán azért jöttek létre, hogy a tranzakciókat biztosítsák két fél között, ennek ellenére folyamatosan szabályozzák azt is, hogy a pénzt hogyan költsék el az ügyfelek, amiből folyamatosan profitálnak a ő kárukra.Azért óvatosságra is intett a szuperpénzzel kapcsolatban: