Az olasz állam szerezne nagyobb részesedést az Alitaliában

Az olasz állam 900 millió eurós áthidaló kölcsönt nyújtott az Alitaliának, amelyet a légitársaságnak december 15-ig kell visszafizetnie, a terv pedig az, hogy a költségvetésbe befolyó összeget az állam egy nagyobb, 14-15 százalékos részesedés megszerzésére fordítana . Az is felmerült, hogy a kölcsönt közvetlenül részesedésszerzésre fordítaná az olasz állam. A hitelek visszafizetésének határidejét végső esetben akár további 6 hónappal meghosszabbítanák.A tervek között szerepel az, hogy az olasz vasúttársaság, a Ferrovie dello Stato eszközöket vinne be az Alitaliába, amiért részesedést kapna a légitársaságban, és az sem kizárt, hogy összevonnák a két céget, az ugyanis már korábban felmerült, hogy lennének szinergiahatások a két vállalat között.Az olasz állam nem kíván hosszútávon tulajdonosa lenni a légitársaságnak, az elsődleges megoldás továbbra is az lenne, ha eladnák az Alitaliát, a kormány már régóta keres vevőt, a mostani körben a végső határidő október 31. Több légitársaság, például az easyJet, a Lufthansa és a Wizz Air is jelezte korábban, hogy érdeklődnek az Alitalia, vagy annak egyes eszközei iránt.