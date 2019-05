Az olcsó autó az olcsó autó! - A legnagyobb sokkhatások leküzdésére is felkészült az AutoWallis

Az AutoWallis egy fordított akvizíció keretében került a Budapesti Értéktőzsdére az Alterát felhasználva, melynek vezetése az átmeneti időszak után leköszönt. Az új korszak irányítására, mely már az AutoWallis égisze alatt valósul meg, engem kért fel a társaság igazgatósága. Nem ismeretlen a terület számomra, hiszen korábban már dolgoztam a Wallis-nál , ahol az autós csoportot is vezettem a 2000-es évek elején, közepén és tőzsdei nyilvános társaságnál is dolgoztam már vezető pozícióban.

Fotó: Szekeres Máté

Jól látható, hogy óriási változások zajlanak az autóiparban, a globális erőtérben hagyományosan erős európai autóipar mellé ázsiai játékosok, gyártók nőnek fel. Ez bizonyára jelentős kihívás a német autóiparnak. Az autógyáraknál ez az átalakulás a lekötött tőke, valamint a hosszú távú befektetési horizontjuk miatt valóban kritikus igazodási kényszert, nehezen átlátható folyamatokat jelent. Az értéklánc későbbi szereplőinek viszont sokkal könnyebb a hosszú távú trendekhez való alkalmazkodás, ami igaz az AutoWallis esetében is, hiszen a gyártásban mi nem vagyunk jelen, míg az értéklánc többi elemében mindenhol működünk. Ehhez igazítottuk a stratégiánkat is: minden változásban vannak nyertesek és vesztesek, mi pedig a nyertes tevékenységeket keressük és folytatjuk.Három üzletágat definiáltunk, a regionális disztribúciót, a belföldi kis- és nagykereskedelmet, illetve az autóipari szolgáltatásokat. Mind a három lábra támaszkodva szeretnénk növekedni. Az első két üzletágunk hagyományosan erős, különösen a belföldi tevékenysége a Wallis-csoportnak, ez volt mindig is a legerősebb tevékenységünk, de mind a regionális disztribúciót, mind a belföldi kis- és nagykereskedelmet akvizíciókkal regionálisan is szeretnénk bővíteni, illetve akár új márkák beépítésével előrehaladni és tovább növelni a globális partneri kapcsolatokat. Az imént említett globális autóipari átalakulásra ható nagy tényezők közül pedig azt gondolom, hogy a digitális szolgáltatások fognak a legnagyobb mértékben hozzájárulni az autóipar bevételeihez a jövőben. Ezért mi is arra készülünk, hogy a szolgáltatások üzletágban fogunk a legtöbbet növekedni akár organikusan, akár felvásárlások útján.A BMW- és Mini-kiskereskedésünk Magyarország-központú, sőt Budapest-központú. Vannak olyan tárgyalásaink, hogy ezekkel a márkákkal országon belül, de akár balkáni vagy egyéb régióhoz tartozó országokban lehetne hídfőállásokat beilleszteni a csoportba. Sokszor megkérdőjelezik a globális átalakulás kapcsán, hogy szükség lesz-e nagy szervizekre, újautó-kiszolgáló telepekre. Mi hiszünk abban, hogy ezeknek a szerepe meg fog maradni, csak kiegészül azokkal a szolgáltatásokkal, amelyekre készülünk. Szeretnénk, ha az egész régióban jelen lennénk a tevékenységeinkkel, és ezekre tudnánk építeni a méretgazdaságosság jegyében a szolgáltatásainkat.

Fotó: Szekeres Máté

Tárgyalunk prémium és tömegmárkával is, illetve akár új piaci szereplők belépését is felmerjük vállalni ebben a régióban, de többet jelenleg nem mondhatok ezzel kapcsolatban most, mindent időben közzé fogunk tenni a tőzsdei szabályoknak megfelelően. Az biztos, hogy a regionális disztribúcióban jól ismerjük a prémium és a nem prémium márkákkal való hatékony és eredményes együttműködésnek az elemeit, az elmúlt 27 év felkészített minket a növekedésre.Azokra az új szolgáltatásokra szeretnénk mi is felkészülni, amik a nyugat-európai, amerikai piacokon már teret nyertek, pl. a flottamenedzsment vagy a -finanszírozási szolgáltatások kibővített köre. Ma Angliában már gyakorlatilag a magán újautó-értékesítéseknek is a többségéhez kapcsolódik, míg hazánkban ez még messze a kisebbséget jelenti, bár a céges értékesítéseknél jellemzőek nálunk is ezek a flottaszolgáltatások, ezeket mindenképpen szeretnénk kibővíteni. De az autómegosztó szolgáltatásokban is szeretnénk részt venni, és akár a szervizszolgáltatásokat kiegészíteni olyan hozzáadott értékkel, többéves elköteleződéssel, szerződésekkel, amelyek további, az új autó tulajdonlása mellett az autó fenntartásához kapcsolódó szolgáltatásokat, vagy az autócseréhez kapcsolódó opciókat is tartalmaznának.A kiegészítő szolgáltatásokban hiszünk, amelyek az első két üzletágunkra épülnek, és szinergikus hatásokat fejtenek ki. Mindezek alapján kijelenthetjük, a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban látjuk a jövőt.Ez a piac elég új ahhoz, hogy nehéz legyen jósolni. Globálisan is változnak az ehhez kapcsolódó előrejelzések. Pont a múlt héten jelentette be az egyik nagy amerikai autómegosztó, hogy kivonul olyan nagyságú városokból, mint Chicago vagy Detroit, és csak Amerika délnyugati részére fókuszál majd. Vannak még igazodási feladatok ez előtt az üzleti modell előtt, de mi hiszünk abban, hogy a nagyvárosokban, fejlődő belvárosokban ez egy alternatív szolgáltatás lehet. Hogy ez el tud-e szivárogni a vidéki nagyvárosokba is, ott is üzletileg értelmezhető modell tud-e kialakulni, ez a jövő kérdése.

Fotó: Szekeres Máté

Követjük a híreket, és nem is tudjuk teljesen kivonni magunkat a globális hatások alól, de ennek a háborúnak az elemei elsősorban a nagyon nagy szereplőket, elsősorban a gyártókat érintik. Természetesen a második, harmadik, negyedik hullámban elérhet ennek a hatása mindenkihez, pl. az infláción vagy árfolyammozgásokon keresztül, de nem gondolom egyébként, hogy holnap kitiltanák a német autókat az amerikai piacról. Azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen forgatókönyvnek milyen hatásai lennének a globális finanszírozási lehetőségekre, árfolyamokra, inflációra, az általános vélekedéssel értek egyet, miszerint nem lesznek sokkhatások. Összességében egy lassuló növekedésre számítok, elsősorban Nyugat-Európában. Ennek a hatása a mi régiónkra megint csak nem lesz sokkszerű, az eltérő fejlettségből eredő felzárkózási lehetőség növekedést fog jelenteni. Az emberek továbbra is vesznek majd autót, használni fogják azokat, így az értéklánc további elemeire nem lenne sokkhatással egy ilyen forgatókönyv sem.Erre fel kell készülni, ez egy reális veszély: az olcsó autó az olcsó autó. Ezért is nagyon örömteli, hogy a kiszivárgott információk alapján a kormányzat a megfelelő adóstruktúra-átalakítással ellentételezné ennek az árelőnynek a hatását, vagy legalábbis kíván ezzel foglalkozni.Azzal számolunk, hogy ebben az időtávban nem lesz sokkszerű változás az árfolyamokban, inflációban és a keresletben sem. Természetesen a különböző márkák a különböző piacokon eltérő növekedés elé néznek, de ez eddig is így volt, és ebben sem lesz drámai elmozdulás. Az említett mértékű EBITDA-növekedés organikusan elérhető azokkal az eszközökkel, amiket felsoroltunk a stratégiában. Az elmúlt 27 évben elég sokféle makrokörnyezetben bizonyítottunk már, úgyhogy felkészülten nézünk a kihívások elé.Az eddigieken kívül a növekedésben is olyan diverzifikációt szeretnénk végrehajtani, amelynek keretében mind regionálisan, mind a különböző elemek tekintetében a magas marzsú tevékenységeket fogjuk felülsúlyozni.

Fotó: Szekeres Máté

A különböző elemzőházak elemzéseivel dolgozunk mi is. Ezek alapján továbbra is azt gondoljuk, hogy a közép-kelet-európai régió, beleértve a Balkánt is, a növekedés motorja lesz Európában és felül fogja teljesíteni mind az egy főre jutó GDP-növekedésben, mind az autópenetráció alacsonyabb szintje miatt az értékesített autók számának növekedésében is Nyugat-Európát. Hiszünk abban, hogy az a felzárkózási ütem, amely megindult különösen a Balkánon, többségében fenn fog maradni. Ez egy ciklikus iparág: ha kiöregszik egy modell, jön helyette másik, a trendekre reagálnak az autógyárak. Mi többmárkás és többrégiós cégcsoport vagyunk, így ezeket a hullámzásokat kiegyensúlyozzuk.Az organikus növekedéshez a jelenlegi eredménytermelő képességünk elég alapot ad, még arra is, hogy emellett osztalékot tudjunk fizetni. A stratégia növekedési fókusza miatt a fő tulajdonosunk ugyanakkor vállalta azt, hogy ha szükséges, akkor a neki kifizetett osztalékot hajlandó a következő időszakban tőkeemelés formájában visszajuttatni a társaságba. Ez ugyan a részvényszám növekedésével jár, de ennek a nagyságrendje nem olyan, ami zavarná a befektetőket. Hiszünk abban, hogy az egyéb finanszírozási formák, akár a tőkepiaci tőkebevonás, akár az akvizíciók során történő részvénycsere, tehát apporttal történő akvizíciók, összességében értéket teremtenek a részvényeseinknek. Fontos kiemelni a hitelfinanszírozási lehetőségeket is, ebben kiemelt helyen vizsgáljuk az MNB növekedési kötvényprogramjában való részvétel lehetőségét.Szeretnénk olyan osztalékfizetési struktúrát kialakítani, amit stabilan tudunk tartani a következő években. Az eredménynek egy olyan részét szánjuk erre, ami nem veszélyezteti a növekedési politikánkat, mégis észrevehető hozamot jelenthet befektetőinknek.Megtisztelő, hogy most már csaknem 3000 kisbefektetőnk van, és számítunk az intézményi befektetőkre is, hogy ők növelik a részesedésüket a jövőben. Számítunk a közkézhányad növekedésére, elsősorban a tranzakciók révén, és ez, valamint a piaci mechanizmusok stabilizálni fogják az árfolyamot azon a szinten, amit a felvázolt stratégiánk és a fundamentumok alátámasztanak.