Az Opus-csoport irányítása alá került a Mátrai Erőmű

Az Opus-csoport március végén jelentette be, hogy megállapodott cseh üzleti partnerével az Energetický a Prùmyslový Holdinggal (EPH), a társaság Mátra Energy Holding Zrt.-ben lévő 50 százalékos tulajdonrészének kivásárlásáról. A 2019. június 20-ig megvalósuló tranzakció első üteme a szükséges hatósági hozzájárulások megszerzését követően (GVH, MEKH) május 3-án lezárult, ennek eredményeként az Opus-csoport 85 százalékra növelte tulajdonát a Mátrai Erőmű többségi (72,66 százalékos) részvénycsomagját tulajdonló Mátra Energy Holdingban.A Mátra Energy Holding 2018. május 8-ra rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte a Mátrai Erőmű Zrt.-nél, amelyen javaslatot kíván tenni a részvényesek számára a társaság új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására. A többségi tulajdonos a Mátrai Erőmű operatív irányítására vezérigaztóként Valaska Józsefet, a társaság jelenlegi felügyelőbizottsági elnökét javasolja, akitől a társaság megújítását, fejlesztési stratégiájának kidolgozását és végrehajtását várja.Az Opus-csoport célja, a Mátrai Erőmű fölötti irányítás megszerzésével, hogy az erőműben 26,15 százalékos MVM Zrt.-vel stratégiai együttműködésben a vállalat működését úgy alakítsa át, hogy az továbbra is meghatározó szereplője maradjon a hazai villamosenergia termelésnek, illetve a társaság fejlesztésével a Mátrai Erőmű a villamosenergia piac új szegmenseibe is beléphessen - közölte a társaság.