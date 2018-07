Jól sikerült a hét zárása is 2018.07.27 17:35

Jó volt a hangulat a magyar tőzsdén a hét utolsó kereskedési napján is, a BUX értéke 0,9 százalékot erősödött. Az emelkedést az OTP vezette, a bankpapír árfolyama közel 1,5 százalékkal került feljebb a csütörtöki záráshoz képest. Ez egyben azt is jelentette, hogy az árfolyam érdemben eltávolodott a lélektanilag fontos 10 ezer forintos szinttől, amelynek közvetlen közelében mozgott a hét első felében. A Mol is jól szerepelt, az olajvállalat árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, míg Telekom árfolyama 0,5 százalékot, a Richteré pedig 0,3 százalékot erősödött.