Ázsia leggazdagabb embere a kommunista párt tagja

Arról nem szólnak a hírek, hogy Jack Ma mióta tagja a pártnak, csak annyit tudunk, hogy azon 88 millió személy közül az egyik, akik havonta fizetnek és részt vesznek rendszeres találkozókon. Azt már sejteni lehetett, hogy Jack Ma nagy támogatója Xi Jinping elnök politikájának, ha a külföldi vállalatok beengedéséről van szó. Tavaly egy kínai internetes konferencián azt nyilatkozta az Alibaba vezére - a Facebookhoz hasonló vállalatokra célozgatva - hogy annak, aki idejön, be kell tartania a kínai törvényeket és szabályokat.Bizonyára nem mindenki lepődött meg a híren, sokan azt gondolhatják, hogy ahhoz, hogy Kínában előre juss, a kommunista párttal kell szövetkezned, a vezetőikkel, a bürokratákkal, a hivatalnokokkal. Különösen ha valami olyan újdonságot akarsz bevezetni, például egy internetes kereskedelmi óriást felépíteni, amikor 1999-ben megjelent az internet.

Forrás: AFP

Jack Ma végül sikerrel járt, egy valódi behemótot épített fel az Alibaba személyében, ami egyben a kínai innovációt és az újítást is reprezentálja. De a cég belement abba is, hogy információkat osszon meg a felhasználóiról, ha a hatóságok kérik, erről szól az a félmondat, amit tavaly Jack Ma emlegetett, vagyis hogy "el kell fogadni a kínai szabályokat és törvényeket". De az is lehet, hogy azért csatlakozott a párthoz, mert hisz abban, hogy a kínai modell működik. Az ország végülis egy gazdasági nagyhatalom lett, legalább 100 állami óriáscéggel, amivel a kormányzat irányítani tudja a gazdaságot.Kissé okafogyott már a kérdés, hiszen Jack Ma jövőre távozik az Alibaba elnöki pozíciójából, de felvetődik, hogy a CPC tagjaitól elvárás, hogy prioritást adjanak a párt ügyeinek mindennel szemben. A vállalat tagadja a feltételezést, hogy elnöke valaha is az Alibaba elé helyezte volna a pártot, amikor nagy döntésekre kényszerült.