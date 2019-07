Bajban az Amazon? Állítólag egy egész iparágat tönkretett

Megerősítette tegnap este az amerikai kormányzat, amiről mindenki suttogott hetek óta, hogy vizsgálják az amerikai technológiai óriásokat az esetleges versenykorlátozó magatartásuk miatt, ami akár a vállalatok kényszerített feldarabolásához is vezethet. A korábbi hírek arról szóltak, hogy az Alphabet, az Amazon és az Apple ellen irányulnak a vizsgálatok, ezt hivatalosan soha senki nem erősítette meg. De tegnap The Wall Street Journal megszellőztette, hogy már meg is indultak a vizsgálatok az összes technológiai óriás ellen, az igazságügyi minisztérium pedig nem sokkal később megerősítette ezt az értesülést.Az ügyhöz kapcsolódóan ma megszólalt az amerikai pénzügyminiszter, Steven Mnuchin, aki hozzátette, hogy az Amazon lerombolta a kiskereskedelmi iparágat az Egyesült Államokban, így nem kérdés, hogy korlátozta a piaci versenyt. Vannak bizonyos területek, ahol az Amazon kifejezetten károsan hatott a kisszereplőkre - állítja.Az Amazon árfolyama kis eséssel reagált a hírekre, 1 százaléknál kisebb a mínusz most a papírok piacán.