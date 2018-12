A Fed kamatdöntése után lefordultak a tengerentúli részvényindexek, az európai börzék is lejjebb kerültek a csütörtöki kereskedés első felében, miután a befektetők egy része valószínűleg lazább hangvételű Fed-kommentárra számított, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a Fed továbbra is kitart a monetáris szigorítás folytatása mellett. Az irányadó európai részvényindexek továbbra is mínuszban járnak a tengerentúli nyitás felé közeledve, a CAC40 1,5 százalékos esése mellett a milánói börze 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a DAX 106 pontos mínusz mellett 1 százalékot esett, a német tőzsde a csütörtöki esésével bár új kétéves mélypontra süllyedt, a DAX a délelőtt második felében képes volt egy keveset ledolgozni a nap első felének eséséből.

Szenved a BUX, esik az OTP 2018.12.20 10:34

A Fed kamatemelése után elromlott a részvénypiaci hangulat, a tengerentúli tőzsdék eséssel zárták a hét harmadik napját, míg az ázsiai részvényindexek is lejjebb kerültek ma. A csütörtöki kereskedés első felében a régiós részvényindexek is esnek, a prágai tőzsde 0,7 százalékos esése mellett a varsói tőzsde 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a bécsi börze 2 százalékos mínuszban jár.

A negatív részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is esik, a BUX 1,6 milliárd forintos forgalom és 125 pontos mínusz mellett 1,2 százalékkal került lejjebb, míg a BUX komponensei közül a borús hangulat ellenére is nagyot emelkedett a Konzum és az Opus is a csütörtöki kereskedés első felében. A hazai blue chipek felemásan teljesítenek, az OTP 1,7 százalékkal került lejjebb, annak ellenére is, hogy ma bejelentették, hogy az OTP Bank megvásárolta a Societe Generale Csoport leánybankjának, a Societe Generale Banka Srbijanak a 100 százalékos részesedését, valamint leányvállalatait. Az SGS mérlegfőösszege alapján 8,4%-os piaci részesedésével Szerbia 4. legnagyobb bankja, a tranzakció lezárása után az OTP Szerbia második legnagyobb bankjává nőhet.