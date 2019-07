Megrohanták a magyarok a bankokat a babaváró hitelért

Novák Katalin azt mondta, naponta mintegy kétezren intéznek ügyet a családvédelmi akciótervhez kapcsolódóan a kormányablakokban és járási hivatalokban. Az egyik kereskedelmi bankban már meghaladta a százat a legfeljebb tízmillió forintos, kamatmentes, szabad felhasználású babaváró támogatás folyósítása - hangsúlyozta.Hozzátette: a bankok a rendelkezésükre álló időnél hamarabb, átlagosan három nap alatt bírálják el az igényléseket. Kiemelte, a bankok visszajelzése szerint a babaváró támogatás esetében a legtöbben a maximális összeget igénylik.Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy aki várandósan igényli a babaváró támogatást, az igényléssel párhuzamosan rögtön benyújthatja a visszafizetés felfüggesztésére vonatkozó kérelmet is.A babaváró támogatás és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása 2022. decemberig érhető el - idézte fel.Kitért arra is, a négy támogatásról most egy újabb tájékoztató kisfilmet készítettek. Emellett a felmerülő kérdésekre a hét minden napján 24 órában ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalon kaphatnak választ az érdeklődők, a csalad.hu oldalon pedig általános tájékoztatás található az akcióterv egyes elemiről - fűzte hozzá Novák Katalin.A családvédelmi akcióterv négy eleme - a babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó kamattámogatott kölcsön használt ingatlanra és a kibővített jelzáloghitel elengedés - hétfőn lépett életbe. Ezekkel együtt elindult a falusi csok is, amely majdnem 2500 településen segíti a lakásvásárlást és -felújítást.