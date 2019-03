Új kötvényt vezetnek be a BÉT-re

Ma ünnepélyes csengetés keretében indította meg a kereskedést a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) a BÉT-en. A 2019. március 20-án lezajlott kötvényaukció során 24,7 milliárd forint összértékű, 3 éves futamidejű, 2022. márciusi lejáratú, évi 2% fix kamatozással rendelkező kötvények találtak gazdára. Az aukción intézményi befektetők tehettek ajánlatot az egyenként 10.000 forint névértékű kötvényekre. A tranzakció révén a bécsi, a prágai és a bukaresti tőzsde után a Budapesti Értéktőzsdén is kereskedhetők a pénzintézet értékpapírjai.A tranzakció az OTP Bank és az UniCredit Bank közreműködésével valósult meg. A kötvényből befolyó összeget az NBB a tagországokban, beleértve Magyarországot is, futó hitelezési tevékenység finanszírozására, valamint hitelek refinanszírozására fordítja.Az 1970-ben alapított Nemzetközi Beruházási Banknak jelenleg 9 európai és ázsiai ország, köztük Magyarország a tulajdonosa. A tagországokban lévő vállalatok finanszírozásával és infrastruktúrafejlesztésekkel foglalkozó bankot a Standard & Poor's hitelminősítő intézet a hónap első felében A- besorolásra minősítette fel.Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója a bevezetés kapcsán kiemelte, hogy rövid időn belül a Nemzetközi Beruházási Bank már a második külföldi kötvénykibocsátó a Budapesti Értéktőzsdén.A Nemzetközi Beruházási Banka helyi pénznemben történő kötvénykibocsátásai révén igyekszik megvalósítani az adott tagállam, ezúttal Magyarország tőkepiaca fejlődésének előmozdítását - mondta Jozef Kollar, első alelnök, a Nemzetközi Beruházási Bank igazgatóságának tagja.Gion Gábor államtitkár az eseményen kitért arra, milyen fontos Magyarország és a Nemzetközi Beruházási Bank közötti együttműködés, illetve a pénzintézetnek a tagországaiban betöltött aktív szerepe. Szerinte a mostani kötvénykibocsátás is bizonyítja, hogy a banknak komoly tervei vannak a magyar vállalatok felzárkóztatását illetően.

Balról jobbra: Végh Richárd - BÉT elnök-vezérigazgató; Jozef Kollar - az NBB első alelnöke, az igazgatóság tagja; Gion Gábor - államtitkár, Pénzügyminisztérium; Fábián Gergely - ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank, kép forrása: BÉT