Beadta a derekát a Volkswagen, beszáll a régi dízelek átalakításába, és nagy csereprogramot indít

A német autógyártók sokáig tartották magukat, és ragaszkodtak ahhoz, hogy nem finanszírozzák a régebbi dízelmotoros autók átalakítását, hogy azok a jelenlegi károsanyag-kibocsátási szabályoknak is megfeleljenek. A német cégek közül elsőként a Volkswagen adta be a derekát, a vállalat vezérigazgatója, Herbert Diess a német közlekedési miniszterrel, Andreas Scheuerrel folytatott videókonferencián elmondta, a Volkswagen segítséget nyújt azoknak az autósoknak, akik átalakíttatnák az autójukat, ráadásul Diess azt is bejelentette, hogy a Volkswagen komoly csereprogramot indít, amelyben Euro 4-es és 5-ös besorolású dízeles autókat cserélnének új modellekre.Diess a részvényesek érdekeire tekintettel kijelentette, hogy a katalizátorok beépítésének költségeit nem teljes egészében viseli a Volkswagen, csupán annak 80 százalékát, ami azért még mindig tetemes költséget jelenthet a konszernnek, tekintve, hogy az átalakítás költségeit autónként 3000 euróra becsülik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Volkswagen elutasítja a közlekedési minisztérium tervét, ami szerint az autógyártóknak kellene állnia a teljes összeget. Ráadásul a VW egy másik ötletet is elutasít, nem hajlandó visszavásárolni a csaló dízeleket.A közlekedési minisztérium jelenleg a három nagy német autógyártóval, a Volkswagennel, a BMW-vel és a Daimlerrel külön-külön egyeztet, a cél az, hogy olyan megoldás szülessen, amivel nem kell majd kitiltani a dízeles autókat a német nagyvárosokból. A közlekedési miniszter most arra számít, hogy a Volkswagen után a másik két német gyártó is beadja a derekát, és beszáll a régebbi autók hardveres átalakításának finanszírozásába.