Befejezték a szoftverfrissítést a Boeing botránygépén

A Boeing MAX típusú gépeket márciusban kivonták a forgalomból a világ sok országában, beleértve az Egyesült Államokat. A két legnagyobb amerikai légitársaság - az American Airlines és a Southwest Airlines - augusztus eleje előtt semmiképpen nem akarja ezeket ismét forgalomba állítani.A géptípusok kivonására azt követően került sor, hogy március 10-én a felszállás után szinte azonnal lezuhant az etióp légitársaság Boeing-gépe alig öt hónappal azután, hogy balesetet szenvedett az indonéziai Lion Air szintén Boeing 737 MAX gépe. A két katasztrófában 346 ember vesztette életét. Kiderült: ezeken a géptípusokon komoly szoftverhibák voltak, amelyeket ráadásul a pilóták korábban már többször is jeleztek a Boeing vezetőinek. A vizsgálatok során felmerült az FAA felelőssége is, hiszen a légügyi hatóság engedélyezte e gépek repülését."Elkötelezettek vagyunk, hogy most minden rendben menjen" - nyilatkozta csütörtökön Dennis Muilenburg, a Boeing vezérigazgatója.