Végéhez közeledik az olajkorszak a világ legnagyobb nyugdíjalapjánál

A cél közös vagyonunk sérülékenységének mérséklése egy tartós olajárcsökkenés esetén

Az olajipar a következő számos évben még fontos és nagy iparág lesz a norvég gazdaságban. Az állam kitermelésből származó bevételi a kutatás-termelési tevékenység nyereségességének következménye, így a mostani lépés a diverzifikációról szól

Döntését a norvég kormány, illetve Siv Jensen pénzügyminiszter azzal indokolta, hogy ezzel a norvég gazdaságot igyekszik megóvni az esetlegesen alacsony olajárak jelentette kockázattól.- fogalmazott.A norvég szuverén alapot azzal a szándékkal hozták létre annak idején, hogy az ország hosszú távon részesülhessen az olajipar 1980-as évekbeli felfutásának hasznából. (A lépés korántsem volt egyértelmű, mint a The Guardian megjegyzi, az Egyesült Királyságban akkoriban regnáló Thatcher-kormány inkább kiadás- és adócsökkentési programját finanszírozta a fosszilis kitermelésből származó bevételeiből.)A norvég pénzügyminiszter vezetője elmondta, a kutatással és termeléssel foglalkozó társaságok kivezetése az alapból fokozatosan fog megvalósulni.- fogalmazott Siv Jensen.A hivatalosan Norvég Állami Nyugdíjalap nevű alap mintegy 37 milliárd dollár értékben rendelkezik olyan olajtársaságok részvényeivel, mint a BP, a Shell, a Total - mindegyikben 2 százalék feletti részesedéssel - , valamint például az Eni, a Chevron vagy az ExxonMobil. A norvég központi bank kimutatása szerint az alap rendelkezik Mol-részvényekkel is, valamivel több mint 19 millió dollár értékben, amivel mindösszesen 0,21 százalék körüli részesedése van a társaságban.Az olajipari kitettség csökkentését már 2017-ben javasolta a kormánynak a norvég központi bank. A kormány továbbra is 67 százalékos tulajdonosa az Equinor nevű nagyvállalatnak, amely a szénhidrogén-kitermelés mellett egyre nagyobb szerepet szán tevékenységében a megújuló energiaforrásoknak. Ezt a változást jelzi az is, hogy a társaság tavaly megszabadult addigi nevétől, a Statoil-tól; ezzel együtt napjainkban is mintegy napi 2 millió hordó olajegyenérték a kitermelése.