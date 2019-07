Bejelentés jöhet az Enefitől - Felfüggesztik a kereskedést (2.)

A társaság felhívja a figyelmet arra az eddigi tapasztalatai alapján, hogy nem kizárható, hogy az ügyben további halasztásra kerül sor, továbbá nincs garancia arra, hogy a Mures számára kedvező döntés születik, kedvező döntés esetén pedig, hogy a kérelmezett összeg kerül részére megállapításra

A közlemény szerint a felfüggesztés az Enefi törzsrészvényeit és a kapcsolódó származtatott eszközöknek tőzsdei kereskedését is felfüggeszti a tőzsde a kereskedési idő kezdetétől a lezárás szakasz végéig.Az Enefi csütörtökön arról tájékoztatta a tőzsdét, hogy jelenlegi információi szerint július 5-én olyan tájékoztatást kíván közzétenni, amely az általa kibocsátott értékpapírok árfolyamát jelentős mértékben befolyásolhatja, erre tekintettel kérelmezte értékpapírjai kereskedésének fentiek szerinti felfüggesztését - derül ki a közleményéből.Pár napja már közzétette a vállalat, hogy a Marosvásárhelyi Törvényszék 2019. 07. 05. napján a per jelenlegi állása szerint ítéletet hozhat az Enefi román leányvállalata, az E-Star Mures Energy és Marosvásárhely Önkormányzata közötti per újratárgyalásban, alapfokon. Ezért kérelmezte a BÉT-nél a kereskedés felfüggesztését.- olvasható a szerdai közleményben.