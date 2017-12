Bejelentették a megroppant gigantikus horvát cég mentőakcióját

- mondta, majd hozzátette: egyelőre nem áll módjában közölni, mely vállalatokról van szó, az adósságleírások mértékéről is még tárgyalnak a hitelezőkkel.Az Agrokoron belül, amely több országban is érdekelt, mintegy ötven különböző gazdasági szektorhoz tartozó vállalat működik, munkavállalóinak létszáma meghaladja a 60 ezret, a cég éves árbevétele pedig eléri a horvát GDP 15 százalékát.A 2016-ban csőd közelbe jutott mamutvállalat megmentésére a parlament április 6-án gyorsított eljárásban elfogadta a, amely lehetővé teszi a rendszerszinten fontos vállalatok számára, hogy az államtól rendkívüli igazgatási eljárást kérjenek, megelőzve ezzel a csődeljárást. A válságmenedzsment kinevezésével egy időben a kormány menesztette a régi vezetőséget. A konszern élére rendkívüli kormánybiztost neveztek ki.rendezetlen további 16,54 milliárd kuna (684 milliárd forint) követelésállomány. Korábbi bejelentések szerint a hitelezők nem kapják vissza a teljes követeléseiket, mindössze annak 70-80 százalékát vagy annál is kevesebbet.