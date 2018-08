Beköszönt az új Ferrari-vezér, erre akkorát esett az árfolyam, mint az elmúlt 2 évben egyszer sem

Nem könnyű örökséget hagyott hátra a Fiat Chrysler, a Ferrari és a Maserati nemrég elhunyt első embere, Sergio Marchionne, utódainak ugyanis most módosítaniuk kell az üzleti terveket, aminek nem nagyon örülnek a befektetők.Mike Manley, a Fiat Chrysler új vezérigazgatója július 25-én beszélt elemzőknek arról, hogy a vállalat nem tudja teljesíteni a korábbi célkitűzéseket, és a 2018-as profit alacsonyabb lesz majd annál, amit még a korábbi menedzsment kitűzött, ezt nem nagyon jutalmazták a befektetők, pontosabban jutalmazták, csak egy 16 százalékos részvényárfolyam-zuhanás lett a vége.Ma a Ferrari új vezérigazgatója futott bele a késbe, a dohányiparból érkező Louis Camilleri közölte a befektetőkkel a rossz hírt, hogy a korábban kitűzött célok kockázatokat is hordoznak magukban, és a Ferrari menedzsmentje szeptemberben áll majd elő azzal, hogyan is teljesíthető az a korábbi cél, hogy 2022-ig megduplázzák a Ferrari profitját, ezt a célt egyébként többször is inkább csak törekvésnek nevezte, mint kőbe vésett eredménycélnak.A Ferrari árfolyama Camilleri bejelentése után 8,4 százalékot zuhant az olasz tőzsdén, ekkora esésre nem volt példa az elmúlt két évben.