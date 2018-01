Benned nem szólal meg a vészcsengő a világ legfontosabb részvényindexének grafikonját látva?

Ha messziről nézzük a folyamatot, azt látjuk, hogy a mozgás egyre inkább begyorsult az utóbbi hetekben: 4 hónap alatt 15%-os az S&P500 emelkedése, szilveszter óta 6% feletti ennek mértéke. Már-már függőleges a grafikon, azaz nagyon intenzív az emelkedés,Legutóbb a bitcoinnál láttunk hasonló mintázatot, persze ott sokkal intenzívebb volt a százalékos emelkedés a 20 ezer dolláros eddigi csúcs elérése előtt. Természetesen nem állítjuk, hogy a csúcs és a mélyrepülés most a következő pár napban fog bekövetkezni, de az ilyen grafikonokat elnézve megszólal az emberben a vészcsengő, hogy vajon meddig tarthat még egy ilyen meredek emelkedés és szabad-e még beszállni ilyenkor.

Akármilyen időtávon nézzük az S&P500 grafikonját, tényleg nagyon meredek az emelkedés és ezt számos technikai indikátor is alátámasztja (RSI, mozgóátlagoktól való elszakadás). Nem árt tehát ezt észben tartani és felkészülni arra, amire mostanában már sok befektetési elemző és "guru" is felhívta a figyelmet:Furcsa közben, hogy a fejlett piaci, azaz most a kötvénypiaci eséssel párhuzamosan történik a részvénypiaci szárnyalás. Korábban a két piaci szegmens együtt mozgott, azaz a hozamcsökkenéssel együtt araszoltak felfelé a részvénypiacok. Most viszont, ez pedig akár még tovább táplálhatja a részvénypiaci szárnyalást. Korábban egyébként az is gyakori volt, hogy ennek a mozgásnak a fordítottja történt meg néhány napra, azazMost pedig már egyre vonzóbb hozamszintek mellett tehetik ezt majd meg az elbizonytalanodók: a 10 éves amerikai államkötvényhozam ugyanis például mára 2,7% fölé, 4 éves csúcsra ugrott, de az európai kötvényhozamok is többéves csúcsokat ostromolnak.