Nincs fellélegzés, csúnya lehet a vége 2018.12.04 21:27

Továbbra is bő 700 pontos mínuszban, 2,7%-os szakadásban jár a Dow Jones részvényindex, 25100 pont környékén, azaz hiába szólalt meg a kereskedés során két vezető fehér házi politikus is, ez nem segített a hangulat javulásában. Az S&P és a Nasdaq is 3% körüli zuhanásnál jár. Steve Mnuchin pénzügyminiszter szerint a befektetők most kivárnak, hogy mi lesz a vége az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak, míg Larry Kudlow gazdasági tanácsadó azt mondta: a Trump által már tényként bejelentett kínai lépés (az amerikai autók importvámját vágják) még csak tárgyalás alatt áll, de jönni fog majd. Mindez tehát inkább zavart, mind bizonyosságot okoz a befektetőkben, hogy valójában mit is sikerült elérni szombaton a Trump-Hszi vacsorán.