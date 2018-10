Beszállt Vajna a tőzsdébe, kezdődhet az őrület

Kilábalás a csődből

Az Est Media egy szebb napokat is látott médiacég volt, igen komoly médiaportfolióval, a vállalathoz tartoztak az Est-lapok és egy komoly Sziget-részesedés is. Azonban a vállalat túl gyorsan, túl nagyra nőtt, nem tudta finanszírozni az eszközeit, és a bankok is kihátráltak mögüle. Ezért egymás után kénytelen volt megválni portfoliójának elemeitől, mígnem teljesen kiürítették a céget.

A csődvédelembe menekült cégnek 2017 szeptemberében sikerült megállapodást kötnie a hitelezőivel, melynek keretein belül a hitelezők a tőkeösszeg 97,45 százalékát elengedték, az Est Media pedig vállalta, hogy a fennmaradó hitelezői követelések 2,55 százalékát (30,6 millió forintot) névértéken tőkévé konvertálja. A hitelezők új Est Media törzsrészvényeket kaptak és egy zártkörű részvénykibocsátásra is sor került, amivel a moratórium alá nem eső követeléseket rendezte a társaság. Így 52,3 millió forintra emelkedett a cég alaptőkéje, ebben azonban pénzbeli hozzájárulás nem volt, így friss tőkéhez nem jutott a cég.Ez alatt a folyamat alatt lett ab az Est Media nagytulajdonosa. A cég két 100 százalékos leányvállalatán, a Globterm és a Dynamopest Kft.-n keresztül összesen 22,2 millió forintnyi követelést vásárolt meg júniusban az Est Media hitelezőitől, amiből a csődmegállapodás értelmében összesen 25,4 millió darab részvényt szerzett, ez 24,95 százalékos részesedésnek felel meg.Vajna András György úgy vásárolta be magáét az Est Mediába pénteken, hogy befektetési cége, azmegvette a Park Teniszklub egyik cégét, a Dynamopest kft.-t, ami 5,3 millió darab Est Media-részvénnyel rendelkezett.

Amikor nagyon mélyen volt az árfolyam, 1-1,6 forint körül, az egyik tulajdonosi megfeleltetésnél meglepve vettük észre, hogy az addigi teljesen szórt, 100 százalékos közkézhányad csökkent, és az ország keleti felében élő úr részesedése feljebb csúszott, viszont erről nem kaptunk bejelentést. Írtunk neki egy levelet, hogy a jogszabályoknak megfelelően legyen szíves bejelenteni, hogy 5 százalék fölé csúszott. Később megtörtént a bejelentés, azóta nem változott a részesedése annak ellenére sem, hogy most már bőven 100 forint fölé emelkedett az árfolyam. Úgy látszik, nem foglalkozik aktívan a részesedésével, közgyűléseken sem jelenik meg

A hitelezők között, akik potenciálisan részvényekhez juthattak, voltak még magánszemélyek, akik a társaság munkavállalói, illetve cégek, például szállítók, akiket nem tudott kifizetni a cég, valamint hatóságok (közülük a legnagyobb hitelező a Fővárosi Önkormányzat volt). Volt egy magánszemély, 5 százalék feletti részesedéssel, aki sehogy sem kapcsolódott a társasághoz.Az Est Media árfolyama idén több mint duplázódott, a mai emelkedéssel már több mint 15 milliárd forint a piaci kapitalizációja, egy olyan cégnek, ami gyakorlatilag egy szellemcég. Az árfolyam szárnyalása mögött az áll, hogy a befektetők arra spekuláltak, hogy egy Opushoz vagy Konzumhoz hasonló sztori készül és egy ismert nagybefektető megjelenik majd, hogy tartalommal töltse meg az üres céget

Mivel foglalkozott az Est Media? Az Est Mediát, a Pesti Est ingyenes programajánló újságot kiadó vállalatcsoportot közel 15 évnyi működés után vásárolta fel az Econet, majd ezt követően a tőzsdei cég a médiatevékenységét külön cégbe, az Est Media Group-ba szervezte át. A magát számos területen kipróbáló Econet Est Media leányvállalata a kétezres évek közepére kiterjedt médiaporfóliót épített fel, a csúcspontot pedig a cég Szigetbe való bevásárlása jelentette 2007-ben.



A válság a nevét időközben Econetről Est Mediává változtató céget is megtépázta, a társaság 2008 és 2011 között adózott eredmény szinten egyre nagyobb veszteséget termelt, a részvényárfolyam zuhanni kezdett, a társaság médiaportfóliójából végül a Szigetben fennálló üzletrészének eladására is rákényszerült 2012-ben, nem sokkal később pedig az Est Media leányvállalata csődvédelmet kért.

A csődeljárás éveken át elhúzódott, közben a társaságot teljesen kiürítették, már nemhogy profitja nincs a cégnek, de bevétele sem. Balázs Csaba a cég egyetlen munkatársa, aki a napi ügyeket intézte napi két órában.

Az új nagytulajdonossal kapcsolatos spekulációkat Balázs Csaba is fűtötte, aki áprilisban abbéli reményét fejezte ki a Portfolio-nak adott interjújában, hogy akár már idén új nagytulajdonos szállhat be a cégbeAz új tulajdonos gyakorlatilag bármit megváltoztathat. A társaság átvétele azt jelenti, hogy ha valaki végrehajt egy tőkeemelést, lecserélheti az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot, az audit bizottságot, lecserélheti a társaság nevét, székhelyét és munkavállalóját. Az igazgatóság három fős, a felügyelő bizottság szintén, nyilván ezen is változtathat az új tulajdonos - mondta el korábban Balázs Csaba.részesedéseket birtokolt régebben is és várhatóan most is azt fog - tette hozzá. Ha Vajna András György az a nagybefektető, akire a cég várt, akkor a következő lépés egy újabb tőkeemelés lehetne, amikor a kontrollhoz szükséges részesedést meg tudja szerezni és el tudja kezdeni az új tevékenységet.

Vajna András György érdekeltségei, forrás: Opten