Beszállt Vajna, mi lesz most az Est Mediával?

Andy Vajna a múlt héten 5 százalék feletti részesedést szerzett a tőzsdén jegyzett Est Mediában. Arra a kérdésre, hogy Vajna mit tervez a cégben, Balázs Csaba elmondta, ez a bejelentés az utóbbi idők legjelentősebb történése volt a társaság életében, de hogy pontosan mit tervez a céggel Vajna, azt csak ő tudná megmondani.Balázs Csaba annyit tudott ígérni Vajnának, hogy eladja neki azt a társaságot, amelynek 5,3 millió részvénye van az Est Mediában, ez meg is történt, ezen túl nem nyilatkozhat a későbbi tervekről, mivel az Est Media tőzsdei társaság, a bejelentésekkel csínján kell bánni.Arra a felvetésre, hogy az Est Media korábban elsősorban média-vagyonkezeléssel foglalkozott, így logikus lenne, ha a komoly médiaportfólióval rendelkező And Vajna ebbe az irányba tolná a társaságot, Balázs Csaba elmesélte az Est Media múltját, de azt, hogy az új befektető milyen vagyonelemeket tesz majd a cégbe, és mi lesz majd a társaságnak a vagyonkezelésen túl a tevékenységi köre, Balázs szerint jelen pillanatban nem lehet megmondani, spekulációk viszont léteznek, mivel az új tulajdonosnak jelentős média és entertainment portfóliója, de azt, hogy azzal mi történik a közeljövőben, arra nem lehet biztos állítást tenni.A Trend FM kérdésére, hogy Vajna egyik fontos portfólióelemének, a TV2-nek elméletileg lehet-e tulajdonosa tőzsdei társaság, Balázs azt mondta, hogy minden esetben meg kell vizsgálni, hogy például állami licensszel vagy frekvenciával rendelkező vállalatnak lehet-e tulajdonosa tőzsdei vállalat.Hogy Vajna beleszól-e az Est Media menedzsment dolgaiba, az a kommitmentjének a nagyságrendjétől függ, ha valaki egy vállalatban nem meghatározó tulajdonos, akkor annak megfelelően viselkedik, ha pedig növeli az elkötelezettségét, akkor nyilván nagyobb beleszólást igényel.Az Est Media valóban üres cég, nincsen benne semmilyen vagyonelem, ingatlanok, leánycégek, befektetések, részesedések. Hogy miért ér egy ilyen cég 20 milliárd forintot, Balázs Csaba korábbi hazai tőzsdei példákat hozott fel, a műsorvezető felvetésére, hogy az Opus vagy a Konzum esetében más volt a helyzet, mert ott az új tulajdonos megjelenése előtt már érkeztek vagyonelemek a cégekbe, Balázs elismerte, ebben az értelemben fordítva történtek az események az Est Mediánál, de mindkét esetben a várakozások fűtik a részvényárat.Arra a felvetésre, hogy ha ez csak egy tőzsdei hekk, Vajna megjelenése után semmi nem történik, az az évszázad átverése is lehet, Balázs Csaba azt mondta, Andy Vajna az entertainment iparban dolgozott eddig és nem az évszázad átveréseiben, Balázs nem gondolja, hogy bárkinek az lenne a célja, hogy egy tőzsdei infrastruktúra meghekkelésén keresztül jusson pénzhez.Az, hogy jelenleg spekulánsok pörgetik legjobban az Est Media részvényeit, az Balázs szerint jó hír, arról van szó, hogy azok az emberek, akik spekulálnak, azok többet akarnak elérni, és ezért hajlandóak kockázatot vállalni, és nem otthon ülnek várva a következő munkanélküli csekküket.Balázs Csaba az elmúlt időszakban nem adott el tőzsdén részvényeket, szerinte az Est Media ugyanolyan jó lehetőség, mint a korábbi sikertörténetek a Budapesti Értéktőzsdén, és még mindig jó lehetőség.