Beütött a válság - Zuhannak a török autóértékesítések

Nagy bajban van Törökország, a hitelezésre épülő, túlfűtött gazdasági modell következtében elszálló infláció, a jegybanki függetlenségben megrendülő befektetői bizalom, továbbá az Egyesült Államokkal szembeni diplomáciai konfliktus elmérgesedése együttesen jelentős árfolyamválságban csúcsosodott ki az elmúlt hónapok folyamán. A török líra közel nyolcvan százalékot gyengült idén a dollárral szemben, és az elmúlt hónapok megrázkódtatásait az isztambuli tőzsde is alaposan megszenvedte.Londoni elemzők szerint a török gazdaság máris recesszióba süllyedhetett , a Capital Economics szakértői szerint a meglóduló infláció és a rendkívüli mértékben feszesebbé vált pénzügyi kondíciók együttes hatására drasztikus lassulás kezdődött a török gazdaságban, míg az elemzőház szerint a harmadik negyedév folyamán a török gazdaság helyzete még rosszabbra fordulhatott.A török autóértékesítések visszaesése is a kemény földetérés forgatókönyvét erősíti meg, miután a Török Autóipari Forgalmazók Szövetsége (ODD) mai adatközlése a török autóeladások jelentős csökkenéséről számolt be. Az ODD által közzétett közlemény szerint a török autó és könnyű tehergépjárművek eladásai közel 53 százalékkal 34 346 darabra estek vissza augusztusban, a 2017. év hasonló időszakával összehasonlítva. Míg 2018. első nyolc hónapjában 32 százalékkal kevesebb, összesen 376 998 török autó és könnyű tehergépjármű talált gazdára, jelentős visszaesést jelent a korábbi év első nyolc hónapjának összesített járműértékesítési statisztikáihoz képest.