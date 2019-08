Bevásárolt a SET Group

Az adásvételi szerződés értelmében a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. a vételárat két részletben köteles megfizetni eladók részére, 2019. december 31-ig. Az adás-vételi szerződés rendelkezései értelmében az első vételár részlet megfizetését követően a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. kizárólagos tulajdonosává válik az Unitool-Plastik Kft.-nek.Az Unitool-Plastik Kft. tulajdonát képezi a céltársaság székhelyéül szolgáló telephely és az ott található termelést végző géppark, fröccsöntő szerszámok, a termeléshez szükséges alapanyag-, és készárú készlet.Az Unitool-Plastik a gyártást a saját tulajdonában álló közel 2 000 m2 -es telken található 1 100 m2 alapterületű üzemben végzi. Az ipari övezetben található ingatlan Diósd központjától 500 méterre helyezkedik el. A társaság termelőeszközeinek összértéke kerekítve 230 000 000 forintot tesz ki. A társaság készárú készletei konszignációs raktárakban találhatóak. Jelenlegi értékük 237 713 000 forintot képvisel. A meglévő kettő mellett egy harmadik műszak is bevezetésre kerül, így a jelenlegi kapacitás - és az ezzel járó bevétel - 1/3-ával növelhető, ami a vállalatirányítási rendszerrel karöltve további bevételeket képes realizálni.

Az Unitool-Plastik tervezett számai. Forrás: SET GROUP

Jelen akvizíció teljes mértékben beleillik a SET GROUP által felállított és elvárt stratégia megvalósításának folyamatába, melyet értelmében SET GROUP a 2020-as év végéig olyan valós értékteremtő tevékenységgel bíró társaságokat vásárol meg, melyekkel a Cégcsoport eléri a 500 millió forintot meghaladó adózott eredményt az üzleti év végére.A SET GROUP részvényei idén nagyon jól teljesítenek, már 150%-kal kerültek feljebb.