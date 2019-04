Bezárják a Keleti pályaudvart két hétre

A két hét alatt javítják a vasúti pályát a pályaudvar teljes hálózatán, a csarnok egész területén újraaszfaltozzák az utasperonokat. Karbantartják a teljes állomás felsővezeték-hálózatát, a biztosítóberendezést; az energiaellátási hálózatot és a térvilágítást. Új utastájékoztató LED kijelzőfalat telepítenek a csarnokba; lebontják a használaton kívüli, egykori büféket, pavilonokat, kicserélik a padokat, a szemeteseket és az utastájékoztató piktogramokat. Helyreállítják a károsodott falakat a csarnokban és az utasforgalmi területeken. Virágosítják és rendezik a főbejárat, valamint az oldalsó kapuk közelében lévő zöldterületeket.

A Hegyeshalom-Budapest-Keleti és Budapest-Keleti-Győr viszonylatokban közlekedő gyorsvonatok (G10) Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan indulnak, illetve Ferencváros állomáson is megállnak. A soproni, illetve a szombathelyi InterCity vonatoknak a Keleti helyett átmenetileg a Déli pályaudvar lesz az indító- és a végállomása. Ez alól kivétel a Szentgotthárdról 8:12-kor érkező IC919 számú vonat, mely Kelenföldig közlekedik.

Nemzetközi vonatok - a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon az EuroCity, EuroNight és railjet vonatok a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. A Budapest-Keleti-Győr-Bécs szakaszon közlekedő Avala EuroCity és Lehár EuroCity; a Budapest-Keleti-München útvonalon közlekedő Kálmán Imre EuroNight vonatok végállomása Kelenföld lesz

A pécsi vonal és a Budapest-Baja-Sárbogárd vonal InterCity járatai, illetve az expresszvonatok Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek.

A Déli pályaudvarról Dombóvárra 18:55-kor, 8018-as számmal másik járat közlekedik a 4218-as Budapest-Déli - Dunaújváros és a 8048-as Pusztaszabolcs-Dombóvár viszonylatú vonatok helyett.

Gödöllő-Aszód- Balassagyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat, melyekről Gödöllő, Autóbusz-állomáson az átszállás biztosított a Hatvan és Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar között közlekedő "Gy" jelzésű vonatpótló autóbuszokra.

A vonatok óránként közlekednek Piliscsaba-Pécel és Aszód-Hatvan viszonylatban, mely vonatokhoz S80 jelzésű Aszód-Pécel viszonylatú mindenhol megálló vonatpótló autóbuszok közlekednek. A térség közlekedésének sűrítése érdekében G80 jelzésű Aszód-Rákos-Sörgyár (BKK) viszonylatú gyorsított járatú vonatpótló autóbuszok közlekednek. A vonatok esetében átszállással biztosított az eljutás Rákos vasútállomásról Kőbánya felső, Ferencváros és Kelenföld vasútállomásra és vissza viszonylatra is. Kőbánya felső és Sörgyár BKK megállóhelyről a 37-es villamossal biztosított az eljutás a Blaha Lujza térre (Népszínház utca). Továbbá Újpest megállóhelyről és vissza az M2-es metróval.

A részletes menetrendi tájékoztatás megtalálható lesz a www.mavcsoport.hu/bphatvan oldalon.

A Budapest-Dabas-Lajosmizse között közlekedő vonatok 8:00-tól 20:00-ig Zuglóból indulnak és oda is érkeznek.

Budapest-Keleti Verseny utca és Hatvan vasútállomás között az InterCity vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek.

Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar és Hatvan vasútállomás között a gyors és sebesvonatok helyett járnak pótlóbuszok.

A Budapest-Újszász-Szolnok vonalszakaszon a szolnoki zónázó (Z60) és a naponta közlekedő sülysápi (S60) vonatok Kelenföldig jönnek, és onnan indulnak. A munkanapokon közlekedő sülysápi és nagykátai, valamint szolnoki gyorsított személyvonatok (G60) Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan indulnak vissza. A naponta közlekedő reggeli szolnoki gyorsított és nagykátai személyvonatok Kelenföldig járnak.

A Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon közlekedő InterCity és gyorsvonatok a Keleti helyett a Nyugatiba érkeznek és onnan is indulnak. Technológiai okokból a vonalon valamennyi távolsági vonat Intercity kocsi nélkül, gyorsvonatként közlekedik, természetesen a vonatok IC pótjegy megváltása nélkül vehetők igénybe.

Napközben Budapest-Nyugati és Záhony állomás között közlekedő sebesvonatok csak Szolnok és Záhony között járnak. Budapest-Nyugati és Szolnok között közvetlen átszállás biztosított a Budapest-Nyugati és Békéscsaba között közlekedő távolsági vonatokra, melyek kijelölt kocsijait pótdíj megfizetése nélkül lehet igénybe venni. (Május 14-15-én 6:05-től 11:15-ig Tuzsér és Záhony között pótlóbuszok járnak.)

Budapest-Brassó útvonalon közlekedő Corona és Hargita InterCity Kőbánya-Kispestig közlekedik és onnan is indul.

A kelebiai személy- és nemzetközi gyorsvonatok Kőbánya-Kispestig közlekedik és onnan is indul.

A Tapolcáról 15:50-kor induló 19713-as számú vonat Budapest-Déli helyett Kelenföldig közlekedik.

A 17203 számú vonat módosított menetrend szerint közlekedik,

A Metropol EuroNight a Nyugatiig közlekedik és onnan is indul.

A Keleti pályaudvar teljes lezárása során olyan előre tervezett karbantartási munkákra kerül sor a vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton és a peronokon, amelyeket csak a vonatforgalom teljes szüneteltetésekor lehet elvégezni. Ilyenkor a pályaudvar infrastruktúrája szabadon hozzáférhető, a rendelkezésre álló költségkeretet is hatékonyan lehet felhasználni.A Rákos és Hatvan között végzett pályakarbantartási munkák miatt a vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vonal:A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia nemzetközi gyors, a Záhony és Bécs közötti Hortobágy EuroCity, továbbá a Kolozsvár és Bécs közötti Transilvania EuroCity a Keleti pályaudvar érintése nélkül közlekedik.A Keleti pályaudvar zárvatartása alatt a sűrítve közlekedő 37-es villamoson a Kőbánya felső és a Blaha Lujza tér között a BKK elfogadja a vasúti bérleteket. Az M4-es metrót a BKK sűrítve közlekedteti.A Keleti pályaudvaron az utascsarnok és a belföldi pénztárak előtti terület is le lesz zárva a május 13-tól 26-ig tartó időszakban. Az utasok kiszolgálását a jelenlegi, Thököly út felől megközelíthető nemzetközi pénztárak területén tervezi a MÁV-START megvalósítani, ahol 4 belföldi és 4 nemzetközi pénztárablak, illetve 1 ügyfélszolgálati munkahely lesz, melyek 5:25 és 19:40 között tartanak nyitva. De várhatóan egy nap áramszünet miatt zárva lesznek. A pályaudvar zárva tartása idején, a pályaudvaron jegyértékesítő automata nem fog üzemelni. A csökkentett kapacitás és a kisebb hely miatti zsúfoltság elkerülésére javasoljuk, hogy belföldi jegyeiket a Vonatinfó alkalmazásból, vagy interneten az e-vonatjegyet választva vásárolják meg, elkerülve ezzel a sorban állást. A Thököly út felől továbbra is megközelíthető a Kormányablak, ami a pénztárakhoz hasonlóan is nyitva lesz.A további részletekről a vasúttársaság közleményben és sajtótájékoztatón is beszámol.