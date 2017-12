Biomassza üzemet vesznek Mészárosék

Miután a múlt héten az Opus Global Nyrt. és az EPH közvetett befolyást szerzett a Mátrai Erőmű Zrt.-ben, most az Opus-csoport magántőkealapja, a Status Energy kizárólagos tulajdonában lévő Geo Invest felvásárolhatja a biomassza és alternatív tüzelőanyag előállításával foglalkozó társaságot, a GEOSOL Kft.-t. A tranzakcióval a magántőkealap tulajdonába kerülnek a Geosol anyavállalatai is, az Arcata Holding Kft. és a Salinas Kft. A felek a tranzakció értékét üzleti titokként kezelik. Az ügylet lezárásához GVH jóváhagyása és az Európai Versenyhatóságok Hálózatának (European Competition Network - ECN) tudomásul vétele is szükséges.A Geosol visontai ipari parkban működő, és az elérhető legmodernebb technológiákat alkalmazó üzemeit, a Mátrai Erőmű lignit tüzelésű blokkjainak alternatív tüzelőanyag igényének kiszolgálására létesítették. A 84 főállású alkalmazottat foglalkoztató vállalat hosszú távú szerződések alapján, közvetlen feladórendszeren keresztül évente 500 ezer tonna biomasszát szállít az erőmű számára. A társaság stratégiai célja, hogy a következő években Magyarország legnagyobb alternatív tüzelőanyag előállító és kereskedő cégévé váljon, amely képes kiszolgálni a hazai és közép-kelet-európai lignittüzelésű erőműveket alternatív tüzelőanyagokkal. A Geosol 2016 évi nettó árbevétele 4,2 milliárd forint volt, a társaság eredménye megközelítette az 1 milliárd forintot.