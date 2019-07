BlackRock-vezér: menekülnek a vállalatok Kínából

"Azt halljuk a vezérigazgatóktól, hogy egyre több ellátmányi lánc hagyja el Kínát. Az emberek és a vállalatok nem várják meg, hogy mi lesz a vége" - mondta Fink.Egy éve tart már a kereskedelmi háború Kína és az Egyesült Államok közt, Trump elnök körülbelül 200 milliárd dollárnyi kínai árura helyezett eddig ki 25%-os büntetővámot, most pedig azzal fenyeget, hogy újabb 325 milliárd dollárnyi termékre terjeszti ki ezt.Több mint 50 multinacionális cég jelentett be, hogy kivonja üzemeit Kínából, többek közt az Apple, a Nintendo és a Dell is tett ilyen bejelentést. Május óta erősödött fel az exodus, a cégek főleg Vietnamba menekülnek. Közben a kínai gazdaság "csak" 6,2%-os növekedést produkált a második félévben éves alapon, ami 27 éve nem látott gyengeséget jelent."Szerintem a trend Kínában lefelé mutat. Hosszú távon Kína tudja, hogy stimulálnia kell a gazdaságát" - mondta el az alapkezelő vezére.