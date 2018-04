Borzasztó hírünk van az autósoknak - Elszállhat a benzinár

Rossz hírünk van az autósoknak: elszállhat a benzinár - Irány a 400 forint?

Tovább folytatódik az olajárak 2016 elején kezdődött emelkedése, bár az akkori, 30 dollár alatti szintről az árfolyamok már messze az olajtermelő országok által kezdetben célként kijelölt 60 dollár felett járnak. A Brent jegyzése 74 dollár fölé került csütörtökön - legutóbb 2014 novemberében tartózkodott hasonló magasságokban.

Ugyanakkor a WTI már a 69 dollár felett járt, ami szintén legutóbb 2014-ben látott szintet jelöl.

Miért emelkednek az árak?

Szaúd-Arábia, a világ top olajexportőre értesülések szerint emelt korábbi, az olajárra vonatkozó célján, így már inkább a 80-100 dolláros sávban látná szívesen az olaj árát.

Ezzel együtt a hírek szerint a döntéshozók már tervezgetik a kitermeléscsökkentés további fél évvel, 2019 közepéig történő meghosszabbítását is.

Mi jöhet most?

A nagyobb képért katt a grafikonra!

Mit jelent mindez az üzemanyagárakra nézve?

A legújabb rally mögött részben már korábban is ható tényezők állnak, elsősorban a közel-keleti geopolitikai feszültségek, így a szíriai konfliktus, és az a várakozás, miszerint az Egyesült Államok újra szankciókat vet ki Iránra. Mindemellett újabb hírek is hozzájárultak az olaj drágulásához. Ilyen új értesülés volt a piac számára, hogyA szaúdiak állítólag legalább az Aramco részvénykibocsátásáig szeretnék magasabb szintre emelni az árfolyamot, hiszen a várakozások szerint a tőzsdérevitelből remélt 50-100 milliárd dolláros bevételt konkrét nagyságát jelentősen meghatározhatja, hogy milyen olajárak mellett valósul meg. Az olajbevételektől szélsőségesen függő szaúdi királyság azonban más okok miatt is felfelé nyomná az árakat, elsősorban éppen a gazdasága diverzifikálásához és megreformálásához szükséges források előteremtése érdekében. A szaúdi költségvetés jelentős hiánnyal küzd, az ország devizatartalékai fokozatosan süllyednek, a 2014 augusztusi 737 milliárdról 488 milliárd dollárra. A Bank of America Merrill Lynch szerint az ország számára meglepően magasan, valahol 85 dollár körül húzódhat az az olajárszint, ami fölött a termelés már nem ráfizetéses.A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a kitermeléscsökkentésben hozzá társult más olajországok szakminiszterei április 20-án Szaúd-Arábiában gyűlnek össze egyeztetésre, azonban a kitermelési politikájuk felülvizsgálata csak később, leghamarabb a június végi következő meetingen várható. A piac várakozásai szerint az OPEC egyelőre nem módosít a 2017 elejétől jelen állás szerint 2018 végéig érvényes, a globális ellátást mintegy 2 százalékkal mérséklő kitermeléscsökkentés feltételein, miután a piacszűkítés a jelek szerint lassacskán eléri eredeti célját, vagyis a legiparosodottabb országok olajtartalékainak ötéves átlagra való csökkentését.Az OPEC-alku ellen dolgozó legerősebb faktor a tengerentúli olajtermelés felfutása, azonban várakozások szerint a globális kínálat így sem tudja követni a kereslet vártnál valamivel gyorsabb felívelését. Így sem zárható ki viszont annak kockázata, hogy az OPEC esetleg túl nagyot szorít a kínálaton. Jelenleg ugyan a tengerentúli kitermelés részben a korlátozott vezeték-kapacitások miatt valószínűleg nem bővül olyan mértékben, mint amire képes lenne, azonban ez az állapot előbb-utóbb rendeződik. Ha pedig Szaúd-Arábia vezetésével túlságosan magasra nyomja az olajárat, az amerikai (pala)olajipar várhatóan még nagyobb tempóban fogja növelni kitermelését, ami ismét kínálati többlethez vezethet a globális piacon. A túl magas árak pedig az olaj keresletét is mérsékelhetik, felgyorsítva például az elektromobilitás terjedését.A 100 dolláros olajár, mint elérni kívánt szint belengetése újra írhatja az olajpiac idei alakulására irányuló várakozásokat. Már önmagában a 100 dolláros árfolyamról való beszéd egyfajta felfelé irányuló nyomást helyez az olajárakra, felnagyítva a régebb óta működő faktorok hatását is. Ha az OPEC nem is változtat politikáján, az OPEC vezető erejének számító Szaúd-Arábia saját hatáskörben további olajáremelő lépésekről határozhat. Ilyen lehet az olajexport korlátozása, amelyet korábbi hírek szerint ugyancsak mérlegeltek, mérlegelnek a szaúdi döntéshozók. De más tényezők is magasabb pályára állíthatják az olajárat, például a venezuelai kitermelés összeomlása, vagy a közel-keleti és az észak-koreai helyzet esetleges súlyosbodása.Ezzel együtt az érvényben lévő árfolyam-előrejelzések egyelőre inkább csökkenést vetítenek előre. Így a Nemzetközi Valutaalap a héten megjelent világgazdasági kitekintése is, amely az idei évre várt átlagosan 62,31 dolláros Brent-árfolyamot követően 2019-ben már csak 58,24 dolláros árat valószínűsít, ami 2023-ra 53,6 dollárig süllyedhet a globális kereslet gyengülésével párhuzamosan az IMF szerint. Ami a technikai képet illeti, ez alapján a 75-79 dolláros tartomány fontos ellenállás lehet az olaj árfolyamának hosszabb távú kifutását tekintve.Az áprilisban a közel-keleti hírekre újraindult olajáremelkedés folytatódása az üzemanyagárakat sem hagyná érintetlenül. Az olajárak alakulása a finomított termékek regionális tőzsdei árfolyamain keresztül közvetve meghatározza a magyarországi benzinkúti árakat is. (A finomított termékek árfolyamát egyebek mellett az üzemanyag-kereslet, valamint a finomítói termelés alakulása alakítja.) A hazai árfolyamok tekintetében mértékadó mediterrán piacon az elmúlt héten ismét nőttek az árak, ami további üzemanyagár-emelkedést jelezhet előre itthon is.

A benzin- és gázolajárakat nagyrészt, mintegy 60 százalékban adók és egyéb tételek teszik ki, ezek változásai azonban többnyire ritkábban és kisebb mértékben befolyásolják a benzinkúti árakat. Ugyanakkor az üzemanyagok árába beépített jövedéki adó mértéke nem állandó (lásd a keretes írást). A hazai üzemanyagárak szempontjából a dollár/forint árfolyamnak is van jelentősége. A magyar deviza utóbbi hetekben ismét enyhén erősödött a zöldhasúval szemben, ami némileg az emelés ellen dolgozik. Mindezen túl a kutak árait az import szállításai költségei is befolyásolják.Ami a konkrét üzemanyagárakat illeti, a magyarországi benzin- és gázolajárak egy néhány hetes szünetet követően ezen a héten ismét emelkedésnek indultak. Az árak legutóbb 2017 elején álltak hasonló magasságban, de ha az olajpiacon folytatódik a drágulás, akkor a benzin és gázolaj ára is további csúcsokat érhet el. Legutóbb 2015 nyarán közelítették meg a 400 forintot az üzemanyagárak, hogy aztán jó fél év alatt alig több mint 300 forintra süllyedjenek. Mikor legutóbb 100 dollár fölött volt az olaj árfolyama, a hazai üzemanyagárak messze 400 forint fölött álltak.

Változó adótartam A sajátos hazai szabályozás az olajárak csökkenése esetén automatikusan a jövedékiadó-tartam emeléséről, az árak növekedése esetén az adótartam csökkentéséről rendelkezik. Ötven dollár feletti Brent-árfolyam esetében az adó mértéke a benzinél 120 forint/liter, de ha a világpiaci ár legfeljebb 50 dollár, akkor 125 forint az adó. A gázolaj esetében 50 dollárt meghaladó árnál 110,35 forint, legfeljebb 50 dolláros árnál pedig 120,35 forint az adótartalom. Miután azonban az aktuális árfolyam igen messze van az 50 dollártól, a jövedéki adótartam emelkedésétől egyelőre nem kell tartani, ahogyan április elsejétől sem módosult.

Míg a korábbi várakozások egyértelműen arra utaltak, hogy 2018 első felében emelkednek, a második félévben viszont csökkennek az olajárak, az utóbbi fejlemények viszont már inkább a távolabbi prognózisok felfelé módosítását sugallják, a jelenlegi körülmények tehát további emelkedésre utalnak rövid távon, mind az olaj, mind az üzemanyagok piacán.