Borzasztóan drága lesz az átállás az elektromos autókra, még benzináremelés is jöhet

Elektromos töltőhálózat kiépítése személy- és teherautók töltéséhez: 25 milliárd euró

Helyi tömegközlekedés fejlesztése: 14,5 milliárd euró

Gyalogos és kerékpáros utak építése: 18 milliárd euró

Tartományi és szövetségi szinten legalább 120 milliárd euróba (~38 ezermilliárd forint) kerülne Németországban az, ha 2030-ig a felére akarnák csökkenteni a közlekedésből származó károsanyag-kibocsátást, állapította meg a német közlekedés minisztérium szakértői bizottsága.Többek között a következő költségek merülnének fel:A bizottság az összefoglaló anyagát a hét végén teszi majd közzé, a Handelsblatt által megszerzett tervezet abból indul ki, hogy annak ellenére, hogy a járművek hatékonysága folyamatosan javult, a közlekedési szektor CO2-kibocsátása nem csökkent, elsősorban azért nem, mert a járműforgalom folyamatosan nőtt. Ahhoz, hogy a párizsi klímaegyezményben megfogalmazott célokat elérjék, Németországban az 1990-eshez képest 42 százalékkal kellene csökkenteni a CO2-kibocsátást. Az Európai Bizottság szerint a célok eléréséhez szükség lenne a közlekedés CO2-kibocsátásának megadóztatására is, ami azonban az üzemanyagok árának emelkedésével járna: 2023-ig literenként 20-85 centtel (jelenleg a gázolaj 1,36, a benzin 1,44 euróba kerül literenként).Az egyeztetésbe bevont szakértők szerint 7-14 millió elektromos autóra lenne szükség az utakon ahhoz, hogy teljesüljenek a célok, ehhez jönnének még hozzá az elektromos buszok, teherautók, az átmeneti időben pedig hibrid és gázos autók is. A célok teljesüléséhez kiemelten fontos nem csak az elektromos autók értékesítésének a támogatása, de a töltőhálózat kiépítésének állami támogatása is. Ez azonban még mind nem elég, ugyanis az energiatermelésben is jelentősen növelni kellene az alacsonyabb károsanyag-kibocsátással járó megoldások arányát.A német kormány az év végéig egy törvényt szeretne elfogadni, amivel elérhetők a 2030-as klímacélok. Egyelőre azonban még az sem világos, melyik szektorral szemben mik lennének az elvárások.