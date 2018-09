Bővül a szelektív hulladékgyűjtési rendszer

Magyarországon eddig nem volt hatékonyan megoldott a lakossági használt sütőolaj és zsiradék begyűjtése, elhelyezése és feldolgozása. A hulladékudvarokban és a Mol-kutak egy részénél ugyan le lehet adni ezt a fajta hulladékot, de a lakossági használt sütőzsiradékoknak így is több mint 95%-a szennyvíztelepeken, hulladéklerakókban vagy egész egyszerűen a földre kiöntve végzi.Az NHKV Zrt. által kidolgozott begyűjtési rendszer elsőként Kaposváron tesztelik, ennek keretében minden lakás, illetve családi házas háztartás kap egy-egy, minimum 3 literes gyűjtőedényt, amelyben az 1-2 hónap alatt keletkező, használt sütőolaj és zsiradék fér el. A társasházak lépcsőházaiba egy 50-60 literes intelligens gyűjtőedény kerül telepítésre, amelybe a lakosok bele tudják önteni az összegyűlt sütőolajat. A társasházi gyűjtőedényekbe olyan eszközt építenek, amely méri a tartály telítettségét, és az adatokat egy központi szerverre továbbítja. A családi házas övezetben a sütőolaj gyűjtése ugyanúgy történik, mint a többi szelektív hulladéké.A sütőolaj rendkívül káros a környezetre, nehezen bomlik le, és gátolja a földben, a vizekben zajló természetes folyamatokat. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet. Újrahasznosítása nemcsak a környezeti terhelést csökkenti, hanem könnyen előállítható belőle környezetbarát üzemanyag is. A biodízel alkalmazása hozzájárul Magyarországnak az EU irányába tett kötelezettség-vállalásainak teljesítéséhez is, így a bioüzemanyag célú alapanyagok használatához.