Bróker Marcsi után itt van Kéró Juci, aki mesebeli házakkal húzza be áldozatait

Kéró Juciként emlegetik B. Juditot, aki elvileg hitelközvetítésért kért el 500-1500 eurót magyaroktól, de aztán hitelt és házat nem szerzett nekik, csak meglépett a pénzzel. Kéró Juci azt ígérte,25-30 éves futamidőre 70-120 ezer forintos havi törlesztővel, önerő nélküli hitelért szerez magyar ügyfeleinek Spanyolországban tengerparti nyaralót, házat.- így írt a lehetőségekről B. Judit az egyik érdeklődőnek egy tájékoztató levélben.Van, aki rendőrségi feljelentést tett, van, aki a spanyol pénzügyi felügyelethez fordult, de megerősített információkkal spanyol hatósági eljárásról nem tud a hvg sem. Kéró Juci kifejezetten magyarokra utazik, akik külföldre költöznének, külföldön vállalnának munkát, ilyen csoportokban hirdette magát.Az áldozatok között sokan semmit sem mernek tenni, mert jogi következményekkel fenyegeti őket B. Judit, mások úgy gondolják, nemzetközi bűnszervezet állhat az ügy mögött. A károsultak többsége könnyen kijátszató, egyszerű ember, ráadásul nyelvtudás és a spanyol eljárások ismerete nélkül inkább nem fut a pénze után. De a hallgatást indokolhatja a szégyen is, hogy ennyire átverték őket - írja a lap. Volt, akinek B. Judit nemcsak lakásközvetítést ígért, hanem kölcsönkért tőle 3500 eurót egy közös cég indítására.A hvg megkereste B. Juditot is, aki részletesen reagált a lap kérdéseire, de a megjelenés előtt ellenőrzésre visszaküldött anyagot letiltotta, és jogi következményekkel fenyegette meg a szerzőt. Nem sokkal később több olyan oldalt is töröltek, amelynek köze lehetett B. Judit tevékenységéhez.