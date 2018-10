Brutális mértékben égeti a pénzt a Netflix

A streaming felhasználók száma 25 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 137 millióra

A július-szeptemberi időszakban 7 millió új előfizetője lett a Netflixnek, ami pozitív meglepetést okozott, az elemzők ugyanis 5,2 millióra számítottak

A nemzetközi terjeszkedés sikeresen folytatódik, külföldön 39 százalékkal nőtt az előfizetők száma és már több felhasználója volt, mint a hazai piacán

Az Egyesült Államokban 10,8 százalékkal emelkedett a felhasználók száma az előző év azonos időszakához képest

A negyedik negyedévben a Netflix menedzsmentjének várakozásai szerint a hazai felhasználói száma 1,8 millióval növekedhet, az Egyesült Államokban pedig 7,6 millióval emelkedhet

A Netflix negyedéves gyorsjelentésének főbb pontjai:

4 milliárd dollár bevétele volt a harmadik negyedévben a Netflixnek, 34 százalékkal több, mint egy évvel korábban, ami egybevág az elemzői konszenzussal

Eredményszinten a bevételdinamikánál erősebb növekedést könyvelt el a cég, ami a profitráták emelkedését eredményezte: a működési eredmény több mint a duplájára nőtt (130%), a nettó eredmény pedig háromszorozódott (+210%)

Volt is honnan javulni, de a profitabilitás még így sem túl erős a cégnél: a működési eredményszint 7,5 százalék, a nettó profitszint pedig 5,6 százalék, (ez 50 bázispontos és 1,3 százalékpontos javulást jelent az egy évvel korábbi szintről)

Az egy részvényre jutó eredmény 89 cent lett a július-szeptemberi negyedévben, ami felülteljesíti az elemzői várakozásokat, a Thomson Reuters konszenzusa szerint 68 centet vártak a piacok

lett a július-szeptemberi negyedévben, ami felülteljesíti az elemzői várakozásokat, a Thomson Reuters konszenzusa szerint A folyó negyedévre 4,2 milliárd dolláros bevétel mellett 205 millió dolláros működési eredményt és 105 millió dolláros nettó eredményt vár a menedzsment, az egy részvényre jutó eredmény 23 cent lehet

Ez azt jelenti, hogy a bevétel közel 28 százalékkal növekedhet, a profit viszont csökkenhet az egy évvel korábbi szintről, ami csalódást okozott, az elemzők ugyanis profitnövekedésre vártak a Thomson Reuters konszenzusa alapján

A saját korábbi várakozásaihoz képest is pesszimistább most a menedzsment, arra számítanak, hogy a teljes 2018-as működési eredményszint a megcélzott sáv (10-11%) alsó határán alakulhat

A cash flow viszont a korábban jelzett -3 és -4 milliárd dollár felső határához lehet közelebb

A gyenge profitabilitás egyelőre "megbocsátják" a befektetők (hasonlóan éreznek az Amazon iránt is), hiszen a profitot a nemzetközi terjeszkedés viszi el és a tartalomgyártás is sokba kerül, ami a versenyképességet segíti a tartalomszolgáltatók közötti öldöklő harcban és a jövőbeli növekedést támogatja. Alapvetően egy növekedési sztoriról van szó.A Netflix idén több mint 8 milliárd dollárt költött csak a tartalomfejlesztésre, aminek nagy részét adják a saját gyártású sorozatok. A harmadik negyedévben 676 órával nőtt az Egyesült Államokban a saját tartalom, ami 135 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szinthez képest a Cowen & Co elemzője szerint.A terjeszkedést részben kötvények kibocsátásából finanszírozta a Netflix, az elmúlt három évben 7,5 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátottak ki, ez viszont fokozott kockázatot jelent a változó kamatkörnyezet közepette, ugyanis magasabb tőkeköltséggel szembesülhet. Mindeközben az olyan tőkével ellátott versenytársak, mint az Amazon, az AT&T és a Walt Disney, egyre agresszívebben nyomulnak a tartalomszolgáltatásban. A Netflix pedig közben masszívan égeti a pénzt.A Moody's becslései szerint idén közel 9 milliárd dollárt költhet a Netflix a tartalomgyártásra, de ha a cash flow -3 milliárd dollár körül alakul, akkor nem lesz szüksége újabb forrásbevonásra. Az elmúlt 3 évben rendre -1,5 és -2 milliárd dollár között volt a free cash flow.

Árfolyamreakció

A gyorsjelentésre több mint 10 százalékot ugrott a Netflix árfolyama a zárás utáni kereskedésben és már a rendes kereskedés során is közel 4 százalékot emelkedett. Bár a technológia szektor, különösen a FAANG-részvények nagyban kivették a részüket az októberi részvénypiaci esésekből és a csúcstól még így is elmarad a Netflix árfolyama, idén még így is szép teljesítményt mutattak a papírok: a tavalyi év végéhez képest így is duplázni tudott az árfolyam (a tegnapi zárás utáni emelkedéssel).

A Netflix árazása mind P/E ráta alapján, mind EV/EBITDA alapján nagyon magas a FAANG-részvények között, bár igaz, hogy a növekedési várakozásokban is az élen jár.