Brutálisan erős a Google, új történelmi csúcsra mehet az árfolyam

Jóval magasabb profitot ért el az idei második negyedévben az Alphabet, mint amire az elemzők számítottak, ami részben annak tudható be, hogy volt egy közel 1 milliárd dolláros tétel, a cég befektetésein elért eredmény, amit új számviteli szabályok miatt mutat ki a cég, ezzel pedig vélhetően nem minden elemző számolt. Ráadásul a negyedévben lefelé nyomta a vállalat eredményét a gigantikus európai bírság is, ha azt kivesszük a képből, akkor a riportáltnál is magasabb lett volna a cég eredménye.Az Alphabet negyedéves bevétele a várt 32,17 milliárd dollárnál magasabb, 32,66 milliárd dollár lett, ami 26 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi 26 milliárd dolláros második negyedéves bevétel, az egy részvényre jutó eredmény az egyszeri hatásoktól, például az Európai Bizottság által kivetett 5 milliárd dolláros bírság hatásától szűrten az elemzők által várt 9,52 dollárnál jóval magasabb, 10,58 dollár lett, ha pedig az európai bírságot kivesszük a képből, akkor részvényenként 11,75 dollár lett volna a cég egy részvényre jutó profitja.Az egyik dolog, amire érdemes figyelni a vállalatnál, az a költségek alakulása, itt a nagy sztori az, hogy a negyedévben a bevételek jóval nagyobb mértékben nőttek, mint a költségek, emiatt az előző negyedévhez képest javult a profitabilitás, az operatív marzs 22-ről 24 százalékra emelkedett. A másik tényező, ami fontos az Alphabetnél, az a traffic acquisition cost, vagyis annak a költségelemnek az alakulása, amit a cég fizet a partnereinek, ez pedig az elmúlt 3 évben most először csökkent.Az Alphabet árfolyama tegnap 1 százalékot emelkedett, a vártnál erősebb gyorsjelentés közzétételét követően pedig piaczárás után még több mint 3 százalékot ralizott, ezzel új csúcsra emelkedett. Az Alphabet árfolyama egyébként csak idén 15 százalékkal került feljebb.